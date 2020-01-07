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中職／樂天桃猿開訓了 王溢正加薪進50萬俱樂部

2020-01-07 10:35聯合報 記者蘇志畬／嘉義即時報導

樂天桃猿今天在嘉義縣棒球場展開春訓。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿今天在嘉義縣棒球場展開春訓。記者蘇志畬／攝影
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樂天桃猿今天開訓展現新氣象，也公布第一階段球員談薪狀況，進度約八成五，其中王溢正合約在去年獲得延長三年，晉升「50萬」俱樂部，陳俊秀、黃子鵬、林立都獲得複數年合約。

左投王溢正是近年猿隊最穩定的先發本土投手，去年月薪47萬元，好表現獲得肯定，今年月薪來到52萬元，2021、2022年分別是52萬、55萬元。

陳俊秀獲得兩年複數合約，今年月薪72萬，陣中僅次於林泓育的75萬，也是球隊唯二突破70萬的球員，明年將來到80萬，與林泓育並列最高。

林立去年在台灣大賽拿下MVP，季後也抱回打擊王、最佳三壘手獎項，猿隊與他簽下三年複數約，今年月薪從14.5萬躍升到29萬，接下來兩年月薪分別為35萬、40萬。

去年拿下中繼王的黃子鵬獲得兩年合約，今年加薪7萬，月薪來到25萬元，明年月薪則為30萬；翁瑋均今年被點名為先發人選之一，月薪也從6萬元加薪至11萬，調薪幅度為投手最多。

其他野手部分，余德龍加薪2萬元，今年月薪21萬，林智平則被減薪3萬，月薪20萬，詹智堯減薪2萬，月薪為20萬；投手部分，王躍霖執行第三年合約，月薪40萬，賴智垣加薪1萬，月薪8.5萬，林逸翔、黃偉晟月薪維持平盤，分別為9萬及13.5萬，蘇俊羽、林樺慶、林國裕遭減薪2萬，月薪依序為8萬、12萬、14萬。

林立陳俊秀林泓育

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