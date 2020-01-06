中職／悍將證實羅力歸隊 農曆年後正式報到

悍將隊洋投羅力確定回鍋，將在農曆年後報到。 聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將隊高層今天證實，去年奪下防禦率王的洋投羅力確定回鍋，將在農曆年後報到，展開個人中職生涯第八個球季。

悍將隊13日將在高雄燕巢展開春訓，外傳中信兄弟隊也想爭取羅力加盟，目前看來這位84勝投手確定重返老東家，新球季有機會挑戰百勝紀錄。

悍將隊開季四個註冊洋名額已經明朗，全是去年老面孔，包括羅力、索沙、伍鐸、包林傑，四人都在農曆年後加入春訓營。

悍將領隊蔡承儒最近已經透露，和羅力談約很順利，應會有好消息，副領隊陳昭如今天透露，即將和羅力簽約。