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日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00福耳

要說日職近十年來最悲情的球隊，那非洋聯的歐力士莫屬，從10年後直到19年球季，歐力士只有在14年打進過季後賽，相對於幾支過去也曾被稱為萬年B級的廣島、DeNA、樂天等球隊，都已經在近幾個球季翻身成功，歐力士仍在後段班掙扎，戰績不佳也呈現在進場人數上，場均24423人在12支球隊中倒數第二，容納人數可達55000人的大阪京瓷巨蛋，往往連一半都坐不滿。

歐力士去年的團隊投手防禦率高達4.05，在洋聯僅優於西武，不過團隊打擊率只有2成42，導致總得分只有544分，為洋聯最低，投手壓制力不夠，得分能力又不強，戰績自然不佳。

不過歐力士雖然上季戰績又是墊底，但在個人獎項上卻沒有缺席，山岡泰輔及山本由伸分別奪下勝率王及防禦率王，吉田正尚也獲得最佳十人獎，另外，陣中入選各國12強棒球賽的球員也不少，入選日本隊的有山岡、山本及吉田3人，台灣的有張奕，美國的則是狄克森(Brandon Dickson)，張奕及狄克森更是因優異的表現，被選為12強棒球賽的最優秀先發及後援投手，另外艾爾伯斯(Andrew Albers)與摩亞(Steven Moya)也都被選入加拿大及多明尼加的國家隊，但都因傷辭退，可見得歐力士的戰力其實並不如戰績那樣殘破不完整。

張奕在去年底世界12強賽獲選最優秀先發投手，被日媒列為歐力士隊新球季值得期待的6...
張奕在去年底世界12強賽獲選最優秀先發投手，被日媒列為歐力士隊新球季值得期待的6名年輕好手之一。 聯合報系資料照片
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山本、山岡及張奕等年輕球員的表現，讓人對歐力士今年球季的戰績能有所期待，先發投手群中除了前述3人加上艾爾伯斯外，還有前兩季都因傷影響表現的17年第一指名田嶋大樹、Ｋ-鈴木(鈴木康平)、榊原翼、竹安大知等人，雖然年輕但都是具有潛力的先發投手，去年球季山本、田嶋、榊原都曾因傷缺陣一段時間，張奕也是球季後段才崛起，如果新球季他們能健康穩定出賽，那歐力士的先發戰力十分充足，牛棚除了海田智行、近藤大亮、山田修義及狄克森等，還有新加盟的辛基斯(Tyler Higgins)，相信投手群能交出比上季更佳的表現。

狄克森在歐力士已經7個球季，前6季擔任先發投手，拿下47勝53敗，去年球季轉任後...
狄克森在歐力士已經7個球季，前6季擔任先發投手，拿下47勝53敗，去年球季轉任後援，拿下18次救援成攻及5個中繼點。 擷圖自維基百科／STB-1 攝影
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歐力士低落的得分能力是上季墊底的最大主因，長程火力的全壘打是剛好破百的102支，僅優於火腿，陣中打出10轟以上的只有吉田正尚、羅梅洛(Stefen Romero)及季中被交易過來的摩亞(Steven Moya)3人而已，而打出18轟的羅梅洛季後又未獲得續約，一度令人擔心歐力士今年的火力，不過歐力士之後陸續與教士3A內野手羅德里奎茲(Aderlin Rodriguez)以及號稱日職史上最大咖洋將的瓊斯(Adam Jones)簽約，羅德里奎茲雖然沒有上過大聯盟，但他在小聯盟共打出174轟，曾是台灣旅美好手陳偉殷金鶯隊友的瓊斯，則是在大聯盟打出282轟。兩人加入歐力士後，有望與吉田及摩亞一同擔任起3到6棒的中心打者，如果兩人能趕快適應日職，打線威脅度更會有一定程度的提升，對於歐力士要在相隔6年後再打進季後賽有相當大的幫助。

陳偉殷前隊友瓊斯在本季打完後未獲響尾蛇續約，明年球季將轉戰歐力士，他在大聯盟的最...
陳偉殷前隊友瓊斯在本季打完後未獲響尾蛇續約，明年球季將轉戰歐力士，他在大聯盟的最後一季打擊率.260，打出16支全壘打與67分打點。 歐新社資料照片
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張奕歐力士

福耳

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