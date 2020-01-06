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中職／彭政閔兩大紀錄 林益全本季可望超越

2020-01-06 19:08聯合報 記者藍宗標／即時報導

富邦悍將林益全今年邁入生涯第12年，有機會超前「恰恰」彭政閔兩項紀錄。 記者林澔...
富邦悍將林益全今年邁入生涯第12年，有機會超前「恰恰」彭政閔兩項紀錄。 記者林澔一／攝影
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富邦悍將隊「神全」林益全去年奪下第四座打點王，追平張泰山並列中職史上第一，今年邁入生涯第12年，有機會超前「恰恰」彭政閔兩項紀錄，前提是全壘打火力夠猛。

林益全去年出賽117場，繳出打擊率3成25（全聯盟第七）、全壘打27支（並列第二）、打點108分的佳績，今年月薪可望提升，但能從原本70萬元加到什麼程度，仍待經紀公司和悍將隊高層協商。

中職史上打點破千只有張泰山、林智勝、彭政閔，今年就看林益全成為第四人，他已累積922分打點，只要維持正常出賽，下半季可望達到里程碑。

另外，林益全生涯1595支安打紀錄，史上排名第五，中信兄弟隊周思齊1545安名列第七，兩人本季都可突破1600安關卡，加入張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝的行列；從林益全目前速度看來，未來衝到兩千安紀錄機會很大。

彭政閔去年季後退休，結束球員生涯19年，累積319支二壘打、192轟，分居史上第二（張泰山377支二壘打）、第三（張泰山289轟、林智勝283轟），林益全只落後彭政閔四支二壘打，今年超越紀錄絕對沒有問題。

再看看全壘打產量，林益全生涯171轟，史上排名第四，只差彭政閔21轟，本季超前的可能性看來也不小。

中職史上打點超過一千分、全壘打超過兩百支只有張泰山（1338分、289轟）、林智勝（1104分、283轟），林益全可望成為第三人。

林益全彭政閔張泰山

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