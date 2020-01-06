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中職／新球季可註冊4洋將 兄弟外籍兵團成形

2020-01-06 17:22聯合報 記者藍宗標／即時報導

前洋基投手德保拉加盟中信兄弟。 路透
前洋基投手德保拉加盟中信兄弟。 路透
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中信兄弟隊16日將在屏東春訓基地展開春訓，最快兩天內就可完全敲定開季四名洋投，兄弟領隊劉志威表示，最近已簽下前洋基隊投手德保拉（Jose de Paula）、萊福力確定回鍋，另兩人是去年效力日職的左投、曾有韓職經驗的右投。

劉志威透露，投過日職、韓職這兩人都擁有大聯盟經歷，等到確定簽約再公布名字。

中職新球季3月14日開打，各隊可註冊四名洋將，比去年多一人，但開季是否補滿名單仍待觀察，目前已簽定合約的洋投只有富邦悍將隊索沙、樂天桃猿隊李茲、兄弟隊德保拉。

德保拉31歲、多明尼加籍，，2015年6月22日登上洋基大聯盟，整季只出賽一場，後援3.1局失一分、未有勝敗。

洋基大聯盟富邦悍將

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