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日本少年選拔隊火力全開 冠亞軍賽提前結束比賽

2020-01-05 21:40聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市巨人盃國際青少棒錦標賽昨天決賽，日本少年選拔隊與台北市重慶國中均演出逆轉勝，爭奪冠亞軍。但冠軍賽中日隊展現強大火力，前4局拿下12分，只丟1分，提前結束比賽。重慶國中家長表示，這場比賽，日隊打擊力太強了，輸得沒話說。

巨人盃國際青少棒錦標賽是在元旦開打，共有國內33支勁旅，及日本7支隊伍與賽。經過連續4日的預賽、複賽，昨天進入決賽。由日本少年選拔隊對戰台中市中山國中，台北市重慶國中迎戰長安國中，4 隊戰來精彩又刺激。日本少年選拔隊原本一路落後，打到第7局上半局以4比5輸長安國中，但最後半局，日隊攻勢凌厲，登上2、3壘，1 支安打拿下兩分，以6比5氣走中山隊。重慶與長安之戰，重慶先得分，第4局4比2領先，但第5局，對手攻下3分，重慶反落後，第7局重慶後來居上，攻下兩分，逆轉勝。

雙方休息近1小時後開打，少年選拔隊從第1局起就展現凌厲攻擊力，安打頻現，讓重慶隊難以招架，到了第4局已攻下12分，重慶僅獲得1分，因落後10分以上，提前結束比賽。

重慶國中家長表示，日本少年選拔隊實力強勁，之前比賽也揮出全壘打。兩軍對壘時，隊員也都全力以赴，但對手火力有夠強，輸得沒話說，孩子也吸取到寶貴經驗，未來會愈打愈好。

第3、4名之爭，則由台中市中山國中擊敗台北市長安國中。個人獎項部分最佳教練獎為日本武本佳文、打擊獎分別由日本少年選拔隊中川將心、重慶國中吳光礽、長安國中劉俊緯依序奪下前3名，最佳投手獎由日本少年選拔隊井上陽翔奪得，而大會MVP、全壘打獎均由日本少年選拔隊中川將心拿下，也是最大贏家。美技獎則由中山國中張星年抱走。

台南市體育處表示，之後各承辦單位將繼續沿用巨人盃的臉書粉絲專頁，不但提供每個賽事階段成績紀錄、賽事影像等，也歡迎想要回顧過往精彩賽事的民眾可隨時上「2020年臺南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

日本少年選拔隊今天奪得台南市國際青少棒錦標賽冠軍。圖／台南教育局提供
日本少年選拔隊今天奪得台南市國際青少棒錦標賽冠軍。圖／台南教育局提供
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日本少年選拔隊今天奪得台南市國際青少棒錦標賽冠軍。圖／台南教育局提供
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