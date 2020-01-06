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中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00Ramos

上週六富邦悍將為新任總教練洪一中，舉辦風風光光的加盟儀式，教練團新成員郭建霖、吳俊良、黃甘霖、許峰賓也亮相，算是高規格的記者會，讓人眼睛為之一亮。

更讓人睜大眼睛看的是，洪一中不斷砲轟前東家Lamigo，還說小老闆劉玠廷的不是，在網路上引發熱議，很多球迷大罵洪一中不厚道、過河拆橋，也有球迷說他不懂得飲水思源，負評如潮，不過就炒熱職棒話題而言，洪一中卻是很棒的「食材」。

洪一中一接任富邦悍將總教練，馬上就砲轟老東家Lamigo 桃猿，雙方過去多年合作...
洪一中一接任富邦悍將總教練，馬上就砲轟老東家Lamigo 桃猿，雙方過去多年合作的情誼，無法在現實面上留下一些緩衝空間。 記者蘇健忠／攝影
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洪一中說，「每年這樣一年一年簽，我很倦怠了，再待下去，我可能會瘋掉，以我成績爭取3年複數年合約是OK的吧。」又說，「當初決定離開時，並沒有向富邦開任何教練團名單「我要是開名單今天可能跑光光了」他還說，「過去幾年桃猿球團長期對教練不重視，唬弄我們教練團。」

洪一中會這樣砲轟前東家，除了長期忍耐，終於受不了了，選擇一口氣把不滿怨氣吐出來，另外，桃猿劉家把球隊賣掉，劉玠廷已是日本企業所聘請的員工，不再是付薪水給他的小老闆，所以他認為沒有什麼好忌憚了。

當然，洪一中有8年6冠光環，12強賽中華隊帶得超級好，又有富邦悍將奉上3年複數年合約，如果不提前解約，他至少有1500萬元進帳，生活無虞又戰功彪炳，所以說起話來底氣更足，也將自己個性展露無遺。

洪一中過去為桃猿立下無數汗馬功勞，帶兵績效也非常優異，但合約卻總是一年一簽，沒有...
洪一中過去為桃猿立下無數汗馬功勞，帶兵績效也非常優異，但合約卻總是一年一簽，沒有獲得足夠的尊重。 聯合報系資料照片
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或許很多球迷認為，洪一中這人怎麼這樣，不過換個角度想，職業運動本質就是一場場「秀」，不管場上、場下人事物，都是這場秀的一部分，只要職棒夠精彩、夠有話題，不怕球迷不買單。

今天富邦悍將找來洪一中、黃甘霖，這兩人去年還是他隊教頭，超強洋投索沙回鍋，羅力可望續簽，加上前年勝投王伍鐸續留，又有中華隊所化身的豪華打線，富邦悍將儼然成了「新邪惡帝國」，成了另外3隊的頭號目標。

上週六吳俊良、郭建霖在記者會上不斷大讚富邦悍將好棒棒，以前在桃猿當教練遇到他們是如何的害怕，又有洪一中大肆抨擊，試想，今年樂天桃猿遇到富邦悍將，能不卯起來打嗎？猿迷看到洪一中，能不氣得牙癢癢嗎？新仇舊恨湧上心頭，對戰話題性十足。

富邦悍將二軍外野教練許峰賓（左起）、首席教練郭建霖、領隊蔡承儒、新任總教練洪一中...
富邦悍將二軍外野教練許峰賓（左起）、首席教練郭建霖、領隊蔡承儒、新任總教練洪一中、投手教練吳俊良與外野教練黃甘霖昨天一起出席加盟記者會，新教練團陣容不但極為堅強，對其他各隊運作模式也非常熟悉。 記者蘇健忠／攝影
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而且，中信兄弟在「季外金控大戰」沒搶到洪一中和索沙，讓富邦悍將得利，好在延攬王建民到農場當客座投手教練，還想搶羅力，看得出來，中信就是不想輸給富邦，兩隊有得戰了。

中職4隊規模已11年，僅6個對戰組合，長期打下來已彈性疲乏，加上教練、球員轉隊流動性不大，球賽少了火藥味，球迷已經逐漸無感，票房緩步下滑，如今洪一中出走，牽一髮而動全身，讓許多教練都因此轉隊甚至加薪，也讓中職季外意外得熱鬧。

去年8月新莊棒球場上演金控大戰出現首度滿場，今年球季熱度可望持續加溫。 聯合報系...
去年8月新莊棒球場上演金控大戰出現首度滿場，今年球季熱度可望持續加溫。 聯合報系資料照片
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如今，有了洪一中開第一槍，又有味全龍先打二軍賽，今年球季中職其實非常令人期待；在檢視洪一中話語有何不妥之時，不妨用另一角度看待，製造衝突對立何嘗不是秀的重要元素，當年黃俊中一句「叫恁總仔出來打!」，至今仍令球迷難忘。

洪一中富邦悍將Lamigo桃猿黃甘霖

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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