日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020年日本職棒例行賽將於3月20日中央、太平洋兩聯盟賽事同步開打。受到東京奧運的影響，開幕日比起往年提早了大約一個星期，加上例行賽停賽近一個月，會對戰局產生什麼樣的變數，備受關注。

隨著時序進入新的年度，兩聯盟12球團的補強也大致告一段落，看得出各隊新球季戰力佈署的輪廓。然而依照目前的戰力變化來看，明顯呈現「央消洋長」的態勢，這對中央聯盟的球隊來說，無論是整年的戰力高低比較，或是到了需要正面對決的交流戰或是日本總冠軍賽，恐怕又將是艱苦的一個球季。

FA自由球員去向

去年底幾名取得FA資格的A咖選手，包括了美馬學（樂天→羅德）、福田秀平（軟銀→羅德）、鈴木大地（羅德→樂天），都是隸屬於太平洋聯盟的球隊。這幾名球員出走意願強烈，後來也都行使FA轉隊，不過最後都轉到了同屬洋聯的隊伍。中央聯盟的巨人、養樂多都有意加入角逐，巨人對於爭取鈴木大地、美馬學都由監督原辰德直接出馬，養樂多也力挺新監督高津臣吾展開大補強計畫。如果這兩隊能從洋聯球隊手中搶到2人就可以算大獲全勝，但卻落得一場空，抱蛋而歸的結果，遭遇不小的挫折。

巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社資料照片 分享 facebook

外籍洋將去留

養樂多隊留不住強打巴倫汀（Wladimir Balentien），反而讓他成為軟銀的新主砲。巴倫汀今年將不受洋將名額限制，上場身分比照日本本土球員，使得軟銀教練團在調度上有很大的空間可以運用，如虎添翼。日本火腿隊找來前巨人隊內野手畢耶努耶瓦（Christian Villanueva），成為王柏融的新隊友。如果畢耶努耶瓦也在加入洋聯之後發揮身手，不僅對巨人隊來說失掉面子，也會加深「央消洋長」。另外，中日龍隊的羅德里奎茲（Joely Rodríguez）以及阪神虎隊的強森（Pierce Johnson）兩大強力中繼，雙雙帶著NPB耀眼成績風光重返美國大聯盟。龍虎兩隊如果無法找到相等實力的新洋投，也將對整個中央聯盟實力造成減分。

強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組成可怕的鑽石級打線。 歐新社資料照片 分享 facebook

入札球員損益

就連入札制度，央聯球隊的受創程度也比起洋聯球隊來得慘重。秋山翔吾是西武隊的不動開路先鋒，拿下四屆安打王和一次打擊王、5度獲選洋聯金手套，是名攻守俱佳的外野手。他將加入國聯中區的辛辛那提紅人隊，對於西武隊當然有很大的影響。不過中央聯盟的讀賣巨人、橫濱DeNA兩隊情況也好不到哪裡，分別有山口俊、筒香嘉智兩大球星透過入札制度轉戰MLB藍鳥、光芒。所幸廣島鯉魚隊的「內野魔術師」菊池涼介最後因為乏人問津而續留，反而讓央聯的戰力流失有止血作用。

前橫濱隊強打筒香嘉智(圖)與光芒隊簽下2年1200萬美元合約，巨人隊守護神以2年600萬美合約加盟藍鳥，兩大球星離開中央聯盟，對橫濱和巨人整體戰力都有不小的衝擊。 美聯社 分享 facebook

最後是潛水艇投手牧田和久，透過入札制度從西武離開，到美國挑戰2年之後回到NPB，阪神虎隊一度也加入爭奪戰，但最後仍然不敵樂天。太平洋聯盟，尤其是樂天在這個季後收穫滿行囊。

兩聯盟交流戰過去的15年歷史中，中央聯盟僅僅只在2009年取得對戰勝多於敗（70勝67敗1和），加上去年的46勝58敗4和，最近已經是連續10年都是對戰居於劣勢。再加上巨人隊去年在總冠軍賽被軟銀以4勝0敗橫掃，造成央聯在日本一決賽的連續7年落敗，總冠軍年年落入洋聯之手，「洋高央低」的問題再度被提出來討論。

在這個季後補強嚴重挫敗之後，中央聯盟想要在今年球季扳回顏面，雪恥成功，恐怕難上加難。