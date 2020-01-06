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日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00Hiyan

2020年日本職棒例行賽將於3月20日中央、太平洋兩聯盟賽事同步開打。受到東京奧運的影響，開幕日比起往年提早了大約一個星期，加上例行賽停賽近一個月，會對戰局產生什麼樣的變數，備受關注。

隨著時序進入新的年度，兩聯盟12球團的補強也大致告一段落，看得出各隊新球季戰力佈署的輪廓。然而依照目前的戰力變化來看，明顯呈現「央消洋長」的態勢，這對中央聯盟的球隊來說，無論是整年的戰力高低比較，或是到了需要正面對決的交流戰或是日本總冠軍賽，恐怕又將是艱苦的一個球季。

FA自由球員去向

去年底幾名取得FA資格的A咖選手，包括了美馬學（樂天→羅德）、福田秀平（軟銀→羅德）、鈴木大地（羅德→樂天），都是隸屬於太平洋聯盟的球隊。這幾名球員出走意願強烈，後來也都行使FA轉隊，不過最後都轉到了同屬洋聯的隊伍。中央聯盟的巨人、養樂多都有意加入角逐，巨人對於爭取鈴木大地、美馬學都由監督原辰德直接出馬，養樂多也力挺新監督高津臣吾展開大補強計畫。如果這兩隊能從洋聯球隊手中搶到2人就可以算大獲全勝，但卻落得一場空，抱蛋而歸的結果，遭遇不小的挫折。

巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社...
巨人監督原辰德親自出馬延攬美馬學，但馬到不成功，美馬學還是不願意去巨人。 歐新社資料照片
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外籍洋將去留

養樂多隊留不住強打巴倫汀（Wladimir Balentien），反而讓他成為軟銀的新主砲。巴倫汀今年將不受洋將名額限制，上場身分比照日本本土球員，使得軟銀教練團在調度上有很大的空間可以運用，如虎添翼。日本火腿隊找來前巨人隊內野手畢耶努耶瓦（Christian Villanueva），成為王柏融的新隊友。如果畢耶努耶瓦也在加入洋聯之後發揮身手，不僅對巨人隊來說失掉面子，也會加深「央消洋長」。另外，中日龍隊的羅德里奎茲（Joely Rodríguez）以及阪神虎隊的強森（Pierce Johnson）兩大強力中繼，雙雙帶著NPB耀眼成績風光重返美國大聯盟。龍虎兩隊如果無法找到相等實力的新洋投，也將對整個中央聯盟實力造成減分。

強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組...
強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組成可怕的鑽石級打線。 歐新社資料照片
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入札球員損益

就連入札制度，央聯球隊的受創程度也比起洋聯球隊來得慘重。秋山翔吾是西武隊的不動開路先鋒，拿下四屆安打王和一次打擊王、5度獲選洋聯金手套，是名攻守俱佳的外野手。他將加入國聯中區的辛辛那提紅人隊，對於西武隊當然有很大的影響。不過中央聯盟的讀賣巨人、橫濱DeNA兩隊情況也好不到哪裡，分別有山口俊、筒香嘉智兩大球星透過入札制度轉戰MLB藍鳥、光芒。所幸廣島鯉魚隊的「內野魔術師」菊池涼介最後因為乏人問津而續留，反而讓央聯的戰力流失有止血作用。

前橫濱隊強打筒香嘉智(圖)與光芒隊簽下2年1200萬美元合約，巨人隊守護神以2年...
前橫濱隊強打筒香嘉智(圖)與光芒隊簽下2年1200萬美元合約，巨人隊守護神以2年600萬美合約加盟藍鳥，兩大球星離開中央聯盟，對橫濱和巨人整體戰力都有不小的衝擊。 美聯社
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最後是潛水艇投手牧田和久，透過入札制度從西武離開，到美國挑戰2年之後回到NPB，阪神虎隊一度也加入爭奪戰，但最後仍然不敵樂天。太平洋聯盟，尤其是樂天在這個季後收穫滿行囊。

兩聯盟交流戰過去的15年歷史中，中央聯盟僅僅只在2009年取得對戰勝多於敗（70勝67敗1和），加上去年的46勝58敗4和，最近已經是連續10年都是對戰居於劣勢。再加上巨人隊去年在總冠軍賽被軟銀以4勝0敗橫掃，造成央聯在日本一決賽的連續7年落敗，總冠軍年年落入洋聯之手，「洋高央低」的問題再度被提出來討論。

在這個季後補強嚴重挫敗之後，中央聯盟想要在今年球季扳回顏面，雪恥成功，恐怕難上加難。

筒香嘉智秋山翔吾

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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