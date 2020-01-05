中職／王勝偉想拚300盜 比林智勝拚300轟難

王勝偉。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊「大師兄」林智勝生涯16年累積283轟紀錄，今年可望超前張泰山的289轟紀錄，躍居史上第一，甚至有機會提前達成300轟里程碑；再看看同樣無人達成的300次盜壘成功紀錄，兄弟王勝偉209盜在現役球員排名榜首，想要突破這道關卡，看來難度不小。

中職史上最多盜紀錄是黃甘霖保有的295次，林易增290次、彭政閔231次、王勝偉分居第二到第四，林智勝160盜已是現役第二，更別說其他球員短期內有機會挑戰300盜。

黃甘霖、林易增都拿過五次盜壘王，再來是王勝偉四次、林智平三次、大帝士和王威晨各兩次，大帝士在1997年單季71盜，被喻為史上最難超越的紀錄之一，被取代的機率微乎其微。

中職從1997到2003年期間，連續七座盜壘王都被大帝士、黃甘霖包辦，單季至少40盜以上，從2004年至今，能夠達到這個數字只剩2009年王勝偉42盜、2018年王威晨44盜。

比起其他打擊成績，拚盜壘成績容易受傷，這是盜壘王盜壘次數減少的原因，王勝偉2017年20盜勝出，寫下史上最低紀錄，王威晨去年完成二連霸，也掉到27盜。

王勝偉四月一日將滿36歲，在隊上球員年紀排名第四，只落後周思齊、林智勝（兩人38歲）、官大元（36歲），未來想拚更多盜壘紀錄，要和時間賽跑；他在生涯前八季締造173次盜壘成功，近四季只有36盜，邁向生涯第300盜之路充滿變數。