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中職／桃園開幕戰賺票房 猿對戰兄弟卻吃虧

2020-01-05 16:48聯合報 記者藍宗標／即時報導

桃猿去年開幕戰對決兄弟獲勝。 報系資料照
桃猿去年開幕戰對決兄弟獲勝。 報系資料照
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樂天桃猿隊3月14日將在桃園球場對決中信兄弟隊，進行新球季開幕戰，這將是兩隊從2015年起，近六季第四次在開幕戰對決，地點都是桃園；猿隊雖然賺飽票房，但2015、16、18年三次交手卻吞下兩敗，對戰黃衫軍占不到便宜。

猿隊從2011年起進駐桃園球場，歷年在這裡打過五次開幕戰，2013年10：8擊敗統一獅隊，15年3：7、16年11：13連輸兄弟，18年6：4首次屠象，去年6：2再勝獅隊，桃園主場開幕戰三勝二敗。

其實從桃園開幕周的戰況看來，猿隊2013年到去年一共打了九場（2016年第二戰因雨停賽），戰績雖是六勝三敗，但和兄弟交手六場只搶到三勝，最近一次交手是去年開季第二戰以2：6吞敗。

儘管在桃園主場開幕戰對兄弟勝少敗多，猿隊近五次開幕戰合計87611人觀戰，2016年吸引19393人進場，更是寫下中職歷年開幕戰新紀錄。

再看看猿隊主場開幕周九場比賽，總觀眾人數是12萬9793人，單場平均也有14421人，進場球迷唯一未破萬是去年開季第二戰8141人。

日職樂天隊去年71場主場比賽，共有182萬1785人次進場，比中職整季觀眾（接近140萬）還多，單場平均25659人在太平洋聯盟排名第三；樂天集團今年接手猿隊後，球團高層強調打造球迷喜歡的球場，將是未來目標之一，離開幕戰只剩69天，能否讓人耳目一新值得期待。

樂天中職統一獅

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