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ABL富邦勇士二連勝 擊敗新加坡騰飛之獅

2020-01-04 19:48攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

富邦勇士今天在主場出戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士梅奧攻下單場最高24分，洪志善攻下本土球員最高9分，終場富邦勇士以83：77擊敗新加坡騰飛之獅，取得二連勝。

ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士曾文鼎被擊中鼻子血流不...
ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士曾文鼎被擊中鼻子血流不止。記者季相儒／攝影
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ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士梅奧攻下單場最高24分...
ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士梅奧攻下單場最高24分。記者季相儒／攝影
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ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士賈西亞攻下22分。記者...
ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士賈西亞攻下22分。記者季相儒／攝影
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ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士洪志善攻下本土球員最高...
ABL富邦勇士晚上在和平籃球館對戰新加坡騰飛之獅，富邦勇士洪志善攻下本土球員最高9分。記者季相儒／攝影
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富邦勇士洪志善

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