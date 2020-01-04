中職／少了彭政閔 新球季期待國際賽帶人潮

2013年世界棒球經典賽振奮人心，為中職帶進人潮，去年世界棒球12強中華隊也打一場場好比賽，帶動一波人氣熱潮，四月登場的六搶一奧資格賽也有機會為中職票房吹進新風。

中職票房自1996年後就因一連串假球案跌入低谷，2012年場均觀眾人數僅2433人，不過在2013年經典賽中，王建民連兩場6局無失分、 「剛體英雄」彭政閔肉身擋球、陽耀勳血染球褲，一幕幕經典畫面喚醒棒球魂，加上曼尼加盟義大犀牛的熱潮，場均人數躍回6079的高點，成長為2.5倍。

棒球人潮重新凝聚，中職近七個球季總觀眾人數突破百萬，不過最高峰仍是2013年的145萬9072人，2017、2018更是連兩個球季下滑，去年在球星彭政閔引退的加持下，中信兄弟場均人數6750，多了21.56%，整體票房也成長6.76%。

不過今年少了超級人氣王彭政閔，中職要靠不同話題提升票房，期待12強國手的好表現，能引領更多球迷進場，王威晨獲得12強賽事最佳三壘手獎，個人首場球迷會的氣氛熱烈，也頗有接班老爸「萬人迷」王光輝的氣勢。

中職今年球季開打不到兩周就要配合「六搶一」資格賽停賽，賽季完整度被打斷，所幸中華隊組成將以中職球員為主，球迷觀戰氣氛影響不大，打出好成績甚至能為票房添加柴火。