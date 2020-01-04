親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

運動筆記不及格的以賽代訓~ 半馬破90分~【知識】天冷越動越胖？冬季不發胖運動前中後補給菜單推薦
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Nikola Vucevic (1月4日)賽事懶人包 (1月3日)

中職／四隊教練團底定 新球季五大看點

2020-01-04 10:26聯合報 記者蘇志畬／即時報導

富邦悍將隊昨天宣布由洪一中領軍的教練團新陣容，中職四隊人事異動大致底定，開始全力備戰，在3月14日提前開打的2020年球季，有五大看點值得期待。

一、教練團大搬風

洪總轉投富邦悍將引起一連串連鎖反應，四隊總教練都換人是史上第一次。 記者蘇健忠／...
洪總轉投富邦悍將引起一連串連鎖反應，四隊總教練都換人是史上第一次。 記者蘇健忠／攝影
分享

在洪一中宣布離開前東家桃猿，轉投富邦悍將後，引起一連串連鎖反應，四隊總教練都換人是史上第一次，教練團也開始流動，郭建霖、吳俊良隨洪總跳槽，前獅隊教頭黃甘霖也到悍將隊，旅美投手王建民也轉任中信兄弟二軍客座投手教練，對上前東家的戲碼將是一大話題。

二、桃猿易主拚四連霸

招牌從Lamigo變成樂天，猿隊隊史仍延續，新球季要挑戰史無前例的四連霸。 記者...
招牌從Lamigo變成樂天，猿隊隊史仍延續，新球季要挑戰史無前例的四連霸。 記者陳正興／攝影
分享

招牌從Lamigo變成樂天，猿隊隊史仍延續，新球季要挑戰史無前例的四連霸，雖然總教練洪一中離開，但球員班底不變、陣容堅強，曾豪駒升任總教練，要挑戰中職史上執教首年就奪冠第九人，達成洪總也未立下過的紀錄。

三、味全龍二軍出發

重新成軍的味全龍新球季從二軍出發。 聯合報系資料照
重新成軍的味全龍新球季從二軍出發。 聯合報系資料照
分享

去年重新成軍的味全龍，在冬季聯盟展現抗衡實力，繳出8勝7敗2和的5成33勝率，排名第三勝過中職聯隊，第16輪、20順位選進的黃柏豪更打出驚奇，打擊率4成31排第一、22支安打第三，今年二軍開打後，味全龍首戰勢必吸引鎂光燈。

四、六搶一召集令

6搶1資格賽是中華隊東京奧運最後機會。 中央社
6搶1資格賽是中華隊東京奧運最後機會。 中央社
分享

中華隊在去年世界棒球12強賽打出感動一戰，惜未能一舉拿下奧運門票，今年4月1日在洲際棒球場開打的六搶一資格賽，是東京奧運最後機會，這次少了旅外球員幫手，中職球季暫停全力支援，期待更多本土球員冒出頭。

五、老將拚紀錄

剛過38歲生日的林智勝（見圖），今年有機會超越張泰山的289轟，成為中職生涯全壘...
剛過38歲生日的林智勝（見圖），今年有機會超越張泰山的289轟，成為中職生涯全壘打王。 本報資料照片
分享

林智勝只差六轟就能追平張泰山的289轟紀錄，新球季要登上第一沒有太大問題，甚至有機會挑戰300轟；潘威倫被列為統一獅隊開幕戰先發人選，潘威倫去年超越陳義信，以143勝位居本土投手第一，今年球季要朝150勝的整數關卡繼續挑戰。

中職味全龍洪一中

延伸閱讀

中職／告別猿改當悍將 洪一中：想挑戰自我

ABL／為勇士開球 洪一中：許總冠軍資歷更顯...

中職／訓練出名辛苦 洪一中：選手別在背後罵我

中職／一通電話關心洪總 促成黃甘霖轉戰悍將

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中職／告別猿改當悍將 洪一中：想挑戰自我

2020-01-03 23:59

中職／少了彭政閔 新球季期待國際賽帶人潮

2020-01-04 10:51

中職／三洋投歸位 悍將接著鎖定羅力

2020-01-04 00:01

中職／訓練出名辛苦 洪一中：選手別在背後罵我

2020-01-03 17:06

日職／12強學訓練新招 陳冠宇想跟羅德隊友分享

2020-01-03 16:38

中職／一通電話關心洪總 促成黃甘霖轉戰悍將

2020-01-03 16:35

日職／新球季有望加薪 陳冠宇：表現給教練看

2020-01-03 16:10

中職／沒3年約寧可辭 洪總透露離開「猿因」

2020-01-03 16:00

影／不捨22年統一獅生涯 黃甘霖離開還是感謝

2020-01-03 15:32

中職／陳鴻文可望續留悍將 領隊：給符合身價約

2020-01-03 15:19

影／洪一中擔任富邦總教練 首次媒體前亮相

2020-01-03 15:05

中職／悍將新球季已簽3洋投 留下羅力很樂觀

2020-01-03 14:59

中職／富邦悍將公布教練團 許峰賓也入列

2020-01-03 13:03

中職／左投德保拉將來台 傳加入中信兄弟

2020-01-03 12:06

中職／林安可領銜 四隊第一指名力拚高下

2020-01-03 11:52

中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點

2020-01-03 10:27

中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將

2020-01-03 00:13

中職／獅隊證實黃甘霖離隊 提前一年終止合約

2020-01-02 12:08

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00
看更多

熱門文章

中職／沒3年約寧可辭 洪總透露離開「猿因」

2020-01-03 16:00

NBA／快艇迷高喊我要葛里芬 活塞不排除大交易

2020-01-03 16:08

中職／一通電話關心洪總 促成黃甘霖轉戰悍將

2020-01-03 16:35

中職／富邦悍將公布教練團 許峰賓也入列

2020-01-03 13:03

NBA／唐西奇全能演出 第四節領軍轟垮籃網

2020-01-03 12:50

中職／陳鴻文可望續留悍將 領隊：給符合身價約

2020-01-03 15:19

中職／訓練出名辛苦 洪一中：選手別在背後罵我

2020-01-03 17:06

中職／悍將新球季已簽3洋投 留下羅力很樂觀

2020-01-03 14:59

NBA／低比分戰退暴龍 熱火本季無連敗寫紀錄

2020-01-03 12:04

NBA／與場邊孩童相見歡 唐西奇送上暖心大禮

2020-01-03 17:46

影／洪一中擔任富邦總教練 首次媒體前亮相

2020-01-03 15:05

NBA／波特生涯得分新高 金塊客場擊退溜馬

2020-01-03 11:30

中職／左投德保拉將來台 傳加入中信兄弟

2020-01-03 12:06

中職／林安可領銜 四隊第一指名力拚高下

2020-01-03 11:52

NBA／威廉森首度全程參與訓練 歸期仍未確定

2020-01-03 15:03

SBL／史上頭一遭 跳球時裁判遭球員肘擊傷退

2020-01-03 21:19

MLB／新球季目標 田中將大：15勝加世界大賽

2020-01-03 12:33

NBA／76人近期3三連敗 安比德：我們沒事

2020-01-03 15:54

NBA／雷霆下半場逆轉馬刺 終結作客聖城9連敗

2020-01-03 14:06

NBA／明星賽首輪票選領先 唐西奇：不可思議

2020-01-03 18:27

中職／三洋投歸位 悍將接著鎖定羅力

2020-01-04 00:01

影／不捨22年統一獅生涯 黃甘霖離開還是感謝

2020-01-03 15:32

日職／12強學訓練新招 陳冠宇想跟羅德隊友分享

2020-01-03 16:38

NBA／12月東西區最佳新秀 莫蘭特、納恩蟬聯寶座

2020-01-03 11:40

日職／新球季有望加薪 陳冠宇：表現給教練看

2020-01-03 16:10

爆米花／合庫拚到PK輸興富發 吳昇峰後援吞敗

2020-01-03 13:04

NBA／先後逆轉獨行俠、馬刺 保羅：漂亮的勝利

2020-01-03 23:14

ABL／艾索首戰16分6籃板 賈西亞：他早該加入

2020-01-03 22:16

爆米花／12強國手出賽 王宗豪勝、吳昇峰敗

2020-01-04 00:03

NBA／喬治傷退照贏 哈瑞爾：每人都作好準備

2020-01-03 23:55

ABL／為勇士開球 洪一中：許總冠軍資歷更顯赫

2020-01-03 19:58

爆米花／興富發陳韋霖好投 黃欽智鼓勵挑戰職棒

2020-01-03 13:30

MLB／21歲「古巴大谷」登陸中 赴美尋找合約

2020-01-04 08:07

中職／告別猿改當悍將 洪一中：想挑戰自我

2020-01-03 23:59

MLB／國民隊先簽卡斯楚 仍不放棄搶唐納森

2020-01-04 08:25

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2020-01-03 17:09

ABL／蔡文誠洩密 張宗憲仍謝勇士播致敬影片

2020-01-03 22:06

ABL／為張宗憲戴上冠軍戒 富邦勇士溫馨迎台灣內戰

2020-01-03 19:55

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

圖／ABL富邦勇士逆轉夢想家 本季交手2勝1負領先

2020-01-03 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top