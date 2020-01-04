中職／四隊教練團底定 新球季五大看點

富邦悍將隊昨天宣布由洪一中領軍的教練團新陣容，中職四隊人事異動大致底定，開始全力備戰，在3月14日提前開打的2020年球季，有五大看點值得期待。

一、教練團大搬風

洪總轉投富邦悍將引起一連串連鎖反應，四隊總教練都換人是史上第一次。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

在洪一中宣布離開前東家桃猿，轉投富邦悍將後，引起一連串連鎖反應，四隊總教練都換人是史上第一次，教練團也開始流動，郭建霖、吳俊良隨洪總跳槽，前獅隊教頭黃甘霖也到悍將隊，旅美投手王建民也轉任中信兄弟二軍客座投手教練，對上前東家的戲碼將是一大話題。

二、桃猿易主拚四連霸

招牌從Lamigo變成樂天，猿隊隊史仍延續，新球季要挑戰史無前例的四連霸。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

招牌從Lamigo變成樂天，猿隊隊史仍延續，新球季要挑戰史無前例的四連霸，雖然總教練洪一中離開，但球員班底不變、陣容堅強，曾豪駒升任總教練，要挑戰中職史上執教首年就奪冠第九人，達成洪總也未立下過的紀錄。

三、味全龍二軍出發

重新成軍的味全龍新球季從二軍出發。 聯合報系資料照 分享 facebook

去年重新成軍的味全龍，在冬季聯盟展現抗衡實力，繳出8勝7敗2和的5成33勝率，排名第三勝過中職聯隊，第16輪、20順位選進的黃柏豪更打出驚奇，打擊率4成31排第一、22支安打第三，今年二軍開打後，味全龍首戰勢必吸引鎂光燈。

四、六搶一召集令

6搶1資格賽是中華隊東京奧運最後機會。 中央社 分享 facebook

中華隊在去年世界棒球12強賽打出感動一戰，惜未能一舉拿下奧運門票，今年4月1日在洲際棒球場開打的六搶一資格賽，是東京奧運最後機會，這次少了旅外球員幫手，中職球季暫停全力支援，期待更多本土球員冒出頭。

五、老將拚紀錄

剛過38歲生日的林智勝（見圖），今年有機會超越張泰山的289轟，成為中職生涯全壘打王。 本報資料照片 分享 facebook

林智勝只差六轟就能追平張泰山的289轟紀錄，新球季要登上第一沒有太大問題，甚至有機會挑戰300轟；潘威倫被列為統一獅隊開幕戰先發人選，潘威倫去年超越陳義信，以143勝位居本土投手第一，今年球季要朝150勝的整數關卡繼續挑戰。