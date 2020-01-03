中職／訓練出名辛苦 洪一中：選手別在背後罵我

富邦悍將新任總教練洪一中。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

中職最多勝教頭洪一中改掌富邦悍將隊兵符，把既有的訓練模式帶到悍將隊，即將展開的悍將隊春訓就將有大改變，洪一中已先預告訓練「很辛苦」，笑說：「希望選手別在背後罵我。」

過去富邦悍將隊走美式球風，訓練講求效率，春訓期間在高雄燕巢球場的主要訓練都是半天收工，反觀過去由洪一中帶領的Lamigo桃猿隊，春訓可說是中職最「操」，訓練量大、時間長。

如今洪一中與悍將隊簽下3年約，球隊風格與訓練計畫將有所改變。洪一中表示，自己過去16年帶Lamigo桃猿隊，現在來帶富邦，不會有什麼太大的改變，仍會照著以前的模式訓練。

富邦悍將新任總教練洪一中。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

洪總也先向悍將隊球員打預防針，「大家都知道，我訓練很辛苦，希望選手可以接受，別再背後罵我。」今天在加盟記者會上，他也形容自己接任悍將隊教頭的心情，是「有點興奮也有點緊張」。

悍將隊陣中雖有不少球星，但富邦接手3年來拚不回一座總冠軍，球團因此開高薪網羅洪一中。而談起富邦面對的問題，洪一中表示：「他們本來就滿強的，但可能是這隊缺乏自信心，如果順的時候滿強的，但一但落後，都欠臨門一腳，可能跟整體自信心有關。」

今年中職一軍四隊教頭大洗牌，除了洪一中之外，其餘3隊都是菜鳥教頭，其中帶領樂天桃猿隊的曾豪駒則曾是他帶隊時的打擊教練，未來對戰，洪一中說：「我了解他們，但他們的教練團也很了解我。」