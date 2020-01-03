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中職／一通電話關心洪總 促成黃甘霖轉戰悍將

2020-01-03 16:35聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的5...
前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的53號球衣正式轉戰富邦悍將擔任一軍外野守備教練。 記者蘇健忠／攝影
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為求傳承自己的經驗、發揮所長，「甘蔗」黃甘霖婉拒前東家統一獅隊開出的顧問職，離開待了22年的球隊，新球季起擔任富邦悍將隊外野教練，而他與幾名悍將隊教練團新成員過去曾共事，他說：「好像一家人的感覺。」

悍將隊今天替新進教練團成員舉行加盟記者會，黃甘霖披上悍將隊53號球衣，與悍將隊總教練洪一中、首席教練郭建霖、投手教練吳俊良及二軍外野教練許峰賓一同亮相。

黃甘霖去年季中以身體狀況不佳為由，請辭獅隊教頭，季後在世界12強賽擔任中華隊教練，期間見中華隊總教練洪一中感冒帶兵，賽事結束後一通關心的電話，也牽起他隨洪一中轉戰悍將隊的機會。

「洪總在中華隊的時候壓力大、感冒，回來之後我傳訊息問候他，他也問我近況，因為統一給我的位子是顧問，但這沒有在我的人生規劃內。」而洪總在電話中也透露，悍將隊還有外野教練的空缺，「他是客氣話啦，跟我說如果不嫌棄的話，可以跟他一起共事、一起打拚。」

離開待了22年的獅隊轉戰悍將隊，黃甘霖坦言捨不得，考慮了許久才做出決定，「還是希望找一個可以傳承經驗、發揮所長的位置，外野和跑壘是我比較了解的區塊。」

能有今天的機會，黃甘霖也感謝獅隊這22年來對他的栽培，而新球季來到悍將隊，包括他與洪一中、吳俊良、郭建霖都是2017年亞洲職棒冠軍爭霸戰的中職聯隊教練團成員，如今再次並肩作戰，黃甘霖說：「那時候大家一起，還滿開心、滿快樂的，好像一家人的感覺。」

黃甘霖洪一中中華隊

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