日職／新球季有望加薪 陳冠宇：表現給教練看

效力羅德隊的旅日好手陳冠宇，參加知名運動品牌通路旗艦店開幕記者會。 記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

效力羅德隊的旅日好手陳冠宇去年球季在中繼位置繳出穩定貢獻，新球季有望獲得加薪，數字尚未公布，不過陳冠宇表示：「很不錯，謝謝球團跟經紀公司。」

陳冠宇去年球季出賽44場，是日職一軍六年來新高，拿下1勝1敗5中繼，防禦率3.63，近兩年年薪都是2160萬日圓（約台幣602萬元），今年球季有望自2018年後再度加薪，陳冠宇透露，經紀公司與球團已談到一定金額，也照慣例為一年合約。

球季結束後，陳冠宇緊接著參加世界棒球12強賽，返台後也參加不少公開活動與球迷見面，今天也參加知名運動品牌通路旗艦店開幕記者會，會中透露新球季兩個目標，穩定出賽及保持健康。

去年出賽場次雖多，但陳冠宇認為對球隊的貢獻還不夠，新球季希望爭取到監督的信賴，出賽頻率能更穩定，「2月開始要好好表現給教練看，爭取最好的位置開季。」

今年球季後就要滿30歲的陳冠宇已有危機意識，面對球隊越來越多年輕人的競爭，他說：「球隊一定是培養年輕人為主，機會不會太多，要好好把自己的特色表現出來。」

陳冠宇球季後跟隨同經紀公司球員一同訓練，也把握時間與家人相處，大年初一（1月25日）就要回到日本跟羅德隊會合，準備參加春訓，日職因應東京奧運，球季提前於3月20日開打，還沒過完年就要開工，陳冠宇說：「心情上有點不同。」