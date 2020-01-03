中職／沒3年約寧可辭 洪總透露離開「猿因」

富邦悍將新任總教練洪一中（右）讓領隊蔡承儒（左）為他披上球衣，洪總表示會照以前訓練模式幫助這支球隊，大家都知道我在訓練這環實際上還蠻辛苦的，希望春訓時選手能接受，不要在背後罵我。富邦本來就是一支蠻強的球隊，或許是球隊自信心可能較不夠，不好的時候很難抓回來，總是差臨門一腳。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

才帶領Lamigo桃猿隊打下3連霸，中職最多勝教頭洪一中去年底離開待了16年的前東家，接受富邦悍將隊開出的3年約轉隊，為棒壇投下震撼彈。洪一中今天正式以悍將隊教頭身份亮相，他坦言，自己在猿隊已有倦怠感，「謝謝富邦給我再次挑戰自己的機會。」

洪一中的轉隊，帶動中職教練團一陣大風吹，帶動教練團的薪資成長，對此洪總也很樂見，「感覺四隊有開始在重視教練團，以前完全不重視。」

洪一中坦言，自己不是突然離開猿隊，去年季後就曾多次向球團爭取3年合約，「以我的成績，要爭取3年是ok的吧，我也有跟球團說，如果不願意的話也不勉強，我一定會辭掉，甚至到業餘、當講評都沒關係，我覺得我有點倦怠了，再這樣一年一簽我會受不了。」

儘管洪一中立場堅定，但沒有受猿隊球團重視，「從12強賽回來，我一直跟球團講，要不要跟我談薪，我說不談的話，教練團可能都會走光了。」然而球團仍打馬虎眼，也讓洪總有些不滿，「他們長期呼攏我們教練團，尤其是我，他總覺得我不會走，我講很多次，他都覺得我再怎麼樣都不會離開。」

洪一中指出：「季後我講了很多次，我要3年合約，假如沒有，我寧可辭掉不會再做了，但他還是覺得我不會，所以他跟我講的時候，我回來考慮兩天，他都沒有給我電話，當時我就很不高興了，就決定離開。」

向劉玠廷告知要離開後，洪一中透露：「他們後來有再找我談，我不是討價還價，既然決定了就是決定了。」而基於16年情份，洪一中接受悍將隊的合約後，也第一時間告知劉玠廷，讓他還有留住其他教練團成員的機會。