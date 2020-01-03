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影／不捨22年統一獅生涯 黃甘霖離開還是感謝

2020-01-03 15:32攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的53號球衣正式轉戰富邦悍將擔任一軍外野守備教練，離開待了22年的統一獅，他表示「首先要感謝20幾年前領隊郭俊男把我帶來統一，也感謝凃忠正董事長的協助，他在教練這區塊蠻用心的，離開統一這個大家庭難免會捨不得，大家都有革命情感，我也考慮蠻久才這樣決定，畢竟要將最擅長的傳承給球員，這最重要。」。

前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的5...
前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的53號球衣正式轉戰富邦悍將擔任一軍外野守備教練，離開待了22年的統一獅，他表示「首先要感謝20幾年前領隊郭俊男把我帶來統一，也感謝凃忠正董事長的協助。」。記者蘇健忠／攝影
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富邦悍將二軍外野教練許峰賓（左起）、首席教練郭建霖、領隊蔡承儒、新任總教練洪一中...
富邦悍將二軍外野教練許峰賓（左起）、首席教練郭建霖、領隊蔡承儒、新任總教練洪一中、投手教練吳俊良與外野教練黃甘霖下午一起出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會。記者蘇健忠／攝影
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前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的5...
前統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖下午出席富邦悍將隊公布教練團加盟記者會，穿上熟悉的53號球衣正式轉戰富邦悍將擔任一軍外野守備教練。記者蘇健忠／攝影
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富邦悍將統一獅黃甘霖

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