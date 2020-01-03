中職／富邦悍將公布教練團 許峰賓也入列

相關新聞
中職／林安可領銜 四隊第一指名力拚高下2020-01-03 11:52
中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點2020-01-03 10:27
中職／左投德保拉將來台 傳加入中信兄弟2020-01-03 12:06
中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將2020-01-03 00:13
中職／獅隊證實黃甘霖離隊 提前一年終止合約2020-01-02 12:08
中職／高國慶41歲不服輸 38歲潘威倫拚150勝2020-01-02 09:43
中職／38歲林智勝拚300轟 目標破張泰山289轟2020-01-02 08:44
過去10年 改變中職五大事件2020-01-02 07:00
棒球／台灣棒球國際賽 6搶1拚奧運門票最關鍵2020-01-02 00:01
中職／3隊搶人 建仔任兄弟二軍客座投教2020-01-01 23:32
青少棒／巨人盃國際賽開打 打造東方威廉波特2020-01-01 21:53
日職／今年受期待的歐力士年輕好手 張奕被點名2020-01-01 18:07
中職／兄弟林王啟瑋等3人戰力外 4隊共16人遭釋出2020-01-01 16:59
中職／12強受震撼 王建民：有責任幫助年輕投手2020-01-01 14:12
中職／沒能留住王建民 悍將：一起為台灣努力2020-01-01 13:48
中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足2020-01-01 07:00
日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王2019-12-31 07:00
日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將2019-12-30 07:00
中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟2019-12-30 07:00
中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人2019-12-26 07:00
中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？2019-12-25 07:00
日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進2019-12-24 07:00
中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭2019-12-23 07:00
日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂2019-12-23 07:00
中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選2019-12-19 07:00
日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打2019-12-19 07:00
中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬2019-12-18 07:00
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜2019-12-16 07:00
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗2019-12-04 07:00
日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙2019-12-03 07:00
投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂2019-11-14 09:28
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
熱門文章
NBA／哈沃德防守數據里程碑 直追5大傳奇2020-01-02 16:45
NBA／眾星悼史坦 喬丹：沒有你就沒有今天的我2020-01-02 15:09
爆米花／台壽保放無薪假 隊職員突失業急搬宿舍2020-01-02 16:52
NBA／詹姆斯大三元領軍 湖人退太陽奪3連勝2020-01-02 14:33
NBA／明星賽票選第一階段 唐西奇領先群雄2020-01-03 10:22
NBA／隔2年重返紐約 甜瓜：真切感受球迷的愛2020-01-02 16:18
NBA／新年發大財 艾德里奇下季合約轉全額保障2020-01-02 14:40
唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久2020-01-03 07:00
NBA／唐西奇全能演出 第四節領軍轟垮籃網2020-01-03 12:50
MLB／白襪6年15億綁羅伯特 創未升大聯盟紀錄2020-01-03 07:58
MLB／洋基開季「投」痛 杰曼家暴遭禁賽81場2020-01-03 08:25
史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球2020-01-03 07:00
NBA／低比分戰退暴龍 熱火本季無連敗寫紀錄2020-01-03 12:04
爆米花／2日籍投手4勝並列第一 吳昇峰4戰僅1勝2020-01-02 19:43
NBA／波特生涯得分新高 金塊客場擊退溜馬2020-01-03 11:30
楊蕙如WTA核銷案 體育署提四聲明、願配合調查2020-01-02 17:06
NBA／末節險遭太陽翻盤 詹皇：必須全程投入2020-01-03 00:01
爆米花／姜建銘打擊率近5成奪打擊獎 陳敏賜排第22020-01-02 18:39
中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點2020-01-03 10:27
中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將2020-01-03 00:13
中職／林安可領銜 四隊第一指名力拚高下2020-01-03 11:52
HBL／光復連兩年晉級8強 準決賽2月8日登場2020-01-02 17:32
中職／左投德保拉將來台 傳加入中信兄弟2020-01-03 12:06
NBA／單月最佳球員 哈登、字母哥雙雙入選2020-01-03 10:57
中職／富邦悍將公布教練團 許峰賓也入列2020-01-03 13:03
NBA／詹姆斯億選秀與史坦互動：少了位夢想家2020-01-03 00:04
爆米花／季後賽明開打 台壽保放棄排名賽2020-01-02 17:08
ABL／台灣大攜富邦打造主題週 洪一中、林之晨站台相挺2020-01-02 17:57
UBA／羅家姊妹痛擊前隊友 世新收11連勝2020-01-03 00:16
NBA／12月東西區最佳新秀 莫蘭特、納恩蟬聯寶座2020-01-03 11:40
UBA／傷兵潮來襲 台師大驚險搭上六強列車2020-01-02 13:59
UBA／佛光反撲功虧一簣 世新續寫11連勝2020-01-02 20:16
NBA／今日戰績表 尼克羅賓森11投全中平隊史2020-01-02 15:32
MLB／新球季目標 田中將大：15勝加世界大賽2020-01-03 12:33
PGA／富邦金控新球季續挺 潘政琮直呼幸運2020-01-02 17:20
爆米花／合庫搭晉級末班車 挑戰3連霸2020-01-03 00:15
ATP盃／海灘曬肌肉 奧地利隊泡水備戰2020-01-02 14:45
網球／ATP盃、台維斯盃時間太近 兩天王喊合併2020-01-03 01:18
冬季青奧／跆拳道跨足冬運 陳怡安接領隊自比新手爸媽2020-01-02 17:24
2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況2020-01-03 13:09
留言