中職／富邦悍將公布教練團 許峰賓也入列

曾任獅隊二軍教頭的許峰賓也入列悍將教練團。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊今天舉辦總教練洪一中加盟記者會，一併公布新球季教練團名單，一如外傳的消息，包括前Lamigo桃猿隊首席教練郭建霖、投手教練吳俊良，以及前統一獅隊教頭黃甘霖都隨洪一中到悍將隊，曾任獅隊二軍教頭的許峰賓也入列。

2020年富邦悍將隊教練團名單：

一軍

總教練 洪一中

首席教練 郭建霖

投手教練 吳俊良

牛棚教練 林正豐

捕手教練 古久保健二

外野教練 黃甘霖

打擊教練 陳威志

守備教練 鄭兆行

體能教練 陳柏穎

二軍

總教練 施金典

投手教練 余文彬

牛棚教練 黃柏揚

捕手教練 黃浩然

外野教練 許峰賓

打擊教練 羅根

體能教練 朱偉銘