親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

墜毀黑鷹直升機黑盒子找到了 將送運安會判讀

謝謝有妳！陳秋霞從座標循哨音見機駭 高山活地圖幫大忙

運動筆記不及格的以賽代訓~ 半馬破90分~【知識】天冷越動越胖？冬季不發胖運動前中後補給菜單推薦
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Zach LaVine (1月3日)焦點球員- Nikola Jokic (1月3日)

中職／林安可領銜 四隊第一指名拚出頭

2020-01-03 11:52聯合報 記者蘇志畬／即時報導

去年在中職選秀會的四隊第一指名，僅有統一獅隊林安可在一軍繳出即戰力成績，今年新球季富邦悍將隊江國豪、樂天桃猿隊蘇俊璋仍要拚站穩一軍，中信兄弟隊岳政華則在等待首次出賽機會。

林安可去年選秀後僅在二軍出賽五場，8月10日升上一軍出賽，共29場有27場進入先發打線，打擊率2成55，有2發全壘打，13打點及14得分，身為「二刀流」的他，在秋訓的投打兩端都展開訓練，不過代總教練林岳平評估，開季仍讓他以野手為主，預計四、五月後才有機會先發投球。

投手江國豪同樣是在去年站上一軍舞台，以長中繼為主，出賽11場共20.2局，丟掉17分，防禦率7.40，其中兩場先發，一場對中信兄弟4.2局失一分，另一場對統一獅五局失六分，轉進職棒，江國豪認為控球是最需適應的首要課題。

同為投手的蘇俊璋加入桃猿隊不到一年，就面臨球隊轉手、總教練換人的變動，去年球季在一軍出賽八場都是後援，防禦率12.27，因身體出現疲態，季後自主訓練以重量訓練為主，儲備能量備戰第一個完整球季，目標站穩一軍。

岳政華與哥哥岳東華成為中信兄弟隊友，隊史第四對兄弟檔，岳政華在去年參加U18世界盃，所以較晚報到，在二軍僅出賽六場，十打數敲出兩安，主攻外野手的他，在高中時期曾是二刀流，球速也有實戰144公里水準，不過中信兄弟今年開始區分戰力及育成名單，擬定長期養成計畫，要升一軍需經過多方評估。

中信兄弟江國豪統一獅

延伸閱讀

中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點

中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將

中職／獅隊證實黃甘霖離隊 提前一年終止合約

中職／高國慶41歲不服輸 38歲潘威倫拚15...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點

2020-01-03 10:27

中職／左投德保拉將來台 傳加入中信兄弟

2020-01-03 12:06

中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將

2020-01-03 00:13

中職／獅隊證實黃甘霖離隊 提前一年終止合約

2020-01-02 12:08

中職／高國慶41歲不服輸 38歲潘威倫拚150勝

2020-01-02 09:43

中職／38歲林智勝拚300轟 目標破張泰山289轟

2020-01-02 08:44

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

棒球／台灣棒球國際賽 6搶1拚奧運門票最關鍵

2020-01-02 00:01

中職／3隊搶人 建仔任兄弟二軍客座投教

2020-01-01 23:32

青少棒／巨人盃國際賽開打 打造東方威廉波特

2020-01-01 21:53

日職／今年受期待的歐力士年輕好手 張奕被點名

2020-01-01 18:07

中職／兄弟林王啟瑋等3人戰力外 4隊共16人遭釋出

2020-01-01 16:59

中職／12強受震撼 王建民：有責任幫助年輕投手

2020-01-01 14:12

中職／沒能留住王建民 悍將：一起為台灣努力

2020-01-01 13:48

中職／富邦掰掰 中信宣布王建民任二軍客座投教

2020-01-01 13:17

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德防守數據里程碑 直追5大傳奇

2020-01-02 16:45

NBA／眾星悼史坦 喬丹：沒有你就沒有今天的我

2020-01-02 15:09

中職／獅隊證實黃甘霖離隊 提前一年終止合約

2020-01-02 12:08

爆米花／台壽保放無薪假 隊職員突失業急搬宿舍

2020-01-02 16:52

NBA／詹姆斯大三元領軍 湖人退太陽奪3連勝

2020-01-02 14:33

NBA／安東尼作客紐約 重申背號退休心願

2020-01-02 13:38

NBA／「沃神」幽默貼文 1天吸引22萬人按讚

2020-01-02 13:15

NBA／隔2年重返紐約 甜瓜：真切感受球迷的愛

2020-01-02 16:18

NBA／新年發大財 艾德里奇下季合約轉全額保障

2020-01-02 14:40

NBA／明星賽票選第一階段 唐西奇領先群雄

2020-01-03 10:22

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

NBA／史坦推動國際化 掌舵30年助聯盟翻身

2020-01-02 12:44

NBA／希臘怪物轟32分 公鹿2分險勝灰狼

2020-01-02 12:24

MLB／世界大賽唯一完全比賽 前洋基投手拉森病逝

2020-01-02 12:57

MLB／白襪6年15億綁羅伯特 創未升大聯盟紀錄

2020-01-03 07:58

MLB／洋基開季「投」痛 杰曼家暴遭禁賽81場

2020-01-03 08:25

爆米花／2日籍投手4勝並列第一 吳昇峰4戰僅1勝

2020-01-02 19:43

楊蕙如WTA核銷案 體育署提四聲明、願配合調查

2020-01-02 17:06

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

NBA／末節險遭太陽翻盤 詹皇：必須全程投入

2020-01-03 00:01

爆米花／姜建銘打擊率近5成奪打擊獎 陳敏賜排第2

2020-01-02 18:39

中職／教練大風吹 「甘蔗」轉戰悍將

2020-01-03 00:13

HBL／光復連兩年晉級8強 準決賽2月8日登場

2020-01-02 17:32

中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點

2020-01-03 10:27

NBA／詹姆斯億選秀與史坦互動：少了位夢想家

2020-01-03 00:04

爆米花／季後賽明開打 台壽保放棄排名賽

2020-01-02 17:08

ABL／台灣大攜富邦打造主題週 洪一中、林之晨站台相挺

2020-01-02 17:57

UBA／傷兵潮來襲 台師大驚險搭上六強列車

2020-01-02 13:59

UBA／羅家姊妹痛擊前隊友 世新收11連勝

2020-01-03 00:16

NBA／今日戰績表 尼克羅賓森11投全中平隊史

2020-01-02 15:32

UBA／佛光反撲功虧一簣 世新續寫11連勝

2020-01-02 20:16

NBA／單月最佳球員 哈登、字母哥雙雙入選

2020-01-03 10:57

NBA／波特生涯得分新高 金塊客場擊退溜馬

2020-01-03 11:30

PGA／富邦金控新球季續挺 潘政琮直呼幸運

2020-01-02 17:20

ATP盃／海灘曬肌肉 奧地利隊泡水備戰

2020-01-02 14:45

爆米花／合庫搭晉級末班車 挑戰3連霸

2020-01-03 00:15

網球／訓練遇挫折 大威布里斯本退賽

2020-01-02 13:10

網球／ATP盃、台維斯盃時間太近 兩天王喊合併

2020-01-03 01:18

冬季青奧／跆拳道跨足冬運 陳怡安接領隊自比新手爸媽

2020-01-02 17:24

NBA／12月東西區最佳新秀 莫蘭特、納恩蟬聯寶座

2020-01-03 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top