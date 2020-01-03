中職／林安可領銜 四隊第一指名拚出頭

去年在中職選秀會的四隊第一指名，僅有統一獅隊林安可在一軍繳出即戰力成績，今年新球季富邦悍將隊江國豪、樂天桃猿隊蘇俊璋仍要拚站穩一軍，中信兄弟隊岳政華則在等待首次出賽機會。

林安可去年選秀後僅在二軍出賽五場，8月10日升上一軍出賽，共29場有27場進入先發打線，打擊率2成55，有2發全壘打，13打點及14得分，身為「二刀流」的他，在秋訓的投打兩端都展開訓練，不過代總教練林岳平評估，開季仍讓他以野手為主，預計四、五月後才有機會先發投球。

投手江國豪同樣是在去年站上一軍舞台，以長中繼為主，出賽11場共20.2局，丟掉17分，防禦率7.40，其中兩場先發，一場對中信兄弟4.2局失一分，另一場對統一獅五局失六分，轉進職棒，江國豪認為控球是最需適應的首要課題。

同為投手的蘇俊璋加入桃猿隊不到一年，就面臨球隊轉手、總教練換人的變動，去年球季在一軍出賽八場都是後援，防禦率12.27，因身體出現疲態，季後自主訓練以重量訓練為主，儲備能量備戰第一個完整球季，目標站穩一軍。

岳政華與哥哥岳東華成為中信兄弟隊友，隊史第四對兄弟檔，岳政華在去年參加U18世界盃，所以較晚報到，在二軍僅出賽六場，十打數敲出兩安，主攻外野手的他，在高中時期曾是二刀流，球速也有實戰144公里水準，不過中信兄弟今年開始區分戰力及育成名單，擬定長期養成計畫，要升一軍需經過多方評估。