中職／春訓下周起跑 四隊新勢力盤點

中職四隊教練團人選大致底定，春訓從下周起陸續啟動，新球季投打新勢力盤點，年輕雙捕戴培峰、高宇杰都在季後有好表現，陳晨威能否延續去年奪下新人王的身手？

換了新東家的樂天桃猿隊於1月7日春訓全面啟動，是第一支正式開訓的隊伍，去年新人王得主陳晨威從游擊移防外野，今年目標是重回內野行列，爭取更多出賽機會，去年生涯首個完整球季，繳出打擊率3成、22次盜壘的成績，11支三壘安打更是締造菜鳥新紀錄。

統一獅雖然正式開訓日為1月12日，不過今年春訓提早從12月23日開始分階段報到，投手鄭鈞仁在2017年選秀會加盟，去年一軍出賽19場，防禦率9.00，不過在冬季聯盟出賽八場，共八局，僅失一分自責分，防禦率1.12，新任代總教練林岳平十分滿意，看好今年能在牛棚貢獻。

1月13日則是富邦悍將的開訓日，備受期待的捕手戴培峰去年首度升上一軍，32場出賽，打擊率2成28，被認為守優於攻，不過趁著秋訓改變抬腳姿勢，找到打擊穩定度，在冬季聯盟繳出打擊率3成10、長打率6成21的好表現，另有2發全壘打、3支二壘安打，新球季就看能否掙得捕手出身的新教頭洪一中的信任。

中信兄弟在1月16日開訓，是四隊中最晚的，捕手高宇杰在去年球季橫空出世，下半季出賽就站穩一軍，50場出賽打擊率2成87，232次守備機會僅1失誤，9次成功阻殺，阻殺六成整，季後在世界12強棒球賽的攻守表現，也都讓球迷耳目一新，被看好成為未來主戰捕手。