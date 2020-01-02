中職／高國慶41歲不服輸 38歲潘威倫拚150勝

41歲的高國慶(左)成中職現役最年長球員，而38歲的潘威倫還要拚生涯150勝紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

「恰恰」彭政閔退休後，統一獅隊41歲老將高國慶變成中職大哥大，新球季每次出賽都將刷新現役最高齡球員紀錄；「嘟嘟」潘威倫邁入生涯第18季，3月5日將滿38歲，成為全聯盟最資深投手，有機會締造150勝紀錄。

中職過去30季只有11名本土球員拚到40歲以上，2009年起減為四隊後，競爭壓力更大，進入不惑之年還能留在第一線已經不多，只有高建三（2015年10月8日最終戰）、彭政閔（去年10月5日）、高國慶，新生代球員想要超越曾智偵45歲138天、史上最老紀錄，時空背景完全不同，難度實在太高。

高國慶2004年3月3日展開生涯首戰，過去16季出賽1607場，史上排名第三，只落後張泰山、彭政閔，去年出賽還達100場，最近積極自主訓練，全力備戰新球季。

中職現役球員有15人超過35歲，最資深十人都滿36歲，依序是高國慶、潘武雄、周思齊、林智勝（以上3人38歲）、潘威倫、倪福德、詹智堯（以上3人37歲，詹智堯今天生日）、陽耀勳、陳鏞基、官大元，獅隊在前十名占了四人。

潘威倫2003年3月9日展開生涯首戰，中職年資名列榜首，前年因傷只出賽一場、首次單季勝場掛零，去年拚出八勝寫下近九季新高，生涯累積143勝，在中職史上遙遙領先。

獅隊3月15日作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行開季首戰，新任總教練林岳平點名潘威倫是先發人選，重點是調整、身體沒有問題，這也是他邁向150勝里程碑的重點。