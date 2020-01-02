中職／38歲林智勝拚300轟 目標超越張泰山289轟

林智勝本季提前達成300轟的機會不小。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職新球季於3月14日開打，中信兄弟隊「大師兄」林智勝邁入生涯第17季，只差六轟追平「森林王子」張泰山289轟紀錄，躍居史上第一沒有太大問題，從年紀看來進度也超前，本季提前達成300轟的機會不小。

新球季開打倒數72天，各隊本月陸續展開春訓，樂天桃猿隊於3月14日將在桃園球場對兄弟進行開幕戰，也是林智勝追逐張泰山紀錄的第一步；他被兄弟新任總教練丘昌榮賦予中心棒次重任，只要保持身體健康、維持穩定出賽數，以目前產量283轟的速度，開季第一個月就有本錢超前張泰山。

張泰山在1996年4月11日締造生涯首轟紀錄時僅19歲，2015年9月20日第289轟出爐紀錄是38歲324天；林智勝在2004年6月8日從中信鯨隊洋投邏逤開轟，生涯首轟已滿22歲，過去16季逐漸逼進張泰山的紀錄，昨天度過38歲生日，今年球季躍居為史上全壘打王，將是最大焦點。

張泰山在2015年從統一獅隊退休，生涯20季打出一大堆「泰山障礙」，得分1075分在去年球季被彭政閔以1090分超越，全壘打王地位今年也將不保，但出賽1863場、打席7675、打數6957、打點1338分、安打2134支仍保有領先優勢。

林智勝在2016年從猿隊跳槽兄弟，近四季累積76轟紀錄，前年四轟寫下個人單季新低，去年出賽數重新破百，繳出26轟佳績，新球季月薪可望從40萬元重返「50萬俱樂部」。

林智勝表示，固定出賽可維持打擊節奏，對提升全壘打幫助很大，但年紀愈來愈大，想法和年輕時代不同，還是健康最重要。