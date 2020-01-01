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巨人盃國際青少棒賽開打 打造東方威廉波特

2020-01-01 21:53聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽今天開打，共有來自日本7隊及全國33支棒球勁旅參加，市長黃偉哲期待，帶動台南市棒球風潮，讓台南成為東方威廉波特。

2020台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽開幕式今天下午在小北B棒球場舉行，黃偉哲除了代表市民歡迎，也為大家帶來新年祝福，期勉選手們在新的一年以更充沛的精神與勇氣來面對挑戰。

黃偉哲提出了三項期許，第一，希望藉由舉辦巨人盃國際青少棒錦標賽，帶動台南市棒球風潮，讓台南成為東方威廉波特。第二，亞太棒球訓練中心少棒球場在去年啟用，並且舉辦了U-12世界盃少棒錦標賽，深獲好評，第二期的成棒球場也施工中，期待未來結合成棒與少棒，使亞太棒球訓練中心成為最具規模、設備最完善的國際棒球訓練中心。第三，台南市已經爭取從2021到2027年連續四屆的U-12世界盃少棒錦標賽主辦權，幫助台南站上台灣棒球運動史上的高點，期待未來藉著國際性棒球賽事，讓全世界認識台南。

體育處表示，巨人盃國際青少棒錦標賽是台南市今年所舉辦的第一場體育活動，也是年度重要賽事之一。市府透過辦理巨人盃國際青少年棒球錦標賽、全國青棒及少棒賽等三級賽事，展現活絡棒球運動風氣的決心，也獲得國內外棒球隊的肯定。日本的7支隊伍，分別為東村山隊、北關東隊、調布A隊、調布B隊、調布C隊、山形隊及少年選拔隊。這次賽事共5天，預賽將採積分循環賽制進行，複、決賽為單敗淘汰戰，相當有可看性。

台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽今天開打，共有來自日本7隊及全國33支棒球勁旅參...
台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽今天開打，共有來自日本7隊及全國33支棒球勁旅參加。記者鄭惠仁／攝影
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