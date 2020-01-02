過去10年 改變中職五大事件

回首過去2010至2019，是中職自最黃金的年代。在這10個年頭裡，中職的4支球隊，其中就有3支球隊經營權轉手，接手企業都是首屈一指的財團。2010年之初的興農球團更是在此期間轉手兩次，先後被義聯與富邦集團接手，且還在義大集團最後一季奪冠，堪稱是該年最令人訝異的事件之一。

在此整理了在2010世代十年間，足以改變中職生態的五大事件。

興農轉手與曼尼旋風

義大犀牛隊接手興農隊後，簽下旅外好手胡金龍與高國輝等球星，更是破天荒的從大聯盟找來名人堂級球星曼尼的加盟，帶來的人氣、話題與周邊效應。 報系資料照 分享 facebook

就算2010年之前興農牛兵強馬壯，但仍無法抵擋擁有四大金剛護法的兄弟象。在失去贏得隊史第三冠機會後，興農集團對於經營職棒意興闌珊。賤價放走鎮隊之寶張泰山與2011年「全本土」政策，不僅讓興農賠了戰績也失去大量球迷，最終在2012年底宣佈轉賣球隊。而接手義聯集團 ，一開始就展現企圖心，不僅在該年選秀會大舉招兵買馬，簽下旅外好手胡金龍與高國輝等球星，更是破天荒從大聯盟找來名人堂級球星曼尼(Manny Rameriz)加盟。而他當年所帶來的人氣、話題與周邊效應，不但拯救當時已被黑象事件重擊且跌落谷底的中職，更是讓義大犀牛隊成為當時最引人注目的球隊。

旅美世代強勢回歸

旅美世代像是陳金鋒返台打球，實力早已得到證明。 報系資料照 分享 facebook

自從陳金鋒為國人開啟大聯盟世界後，2000年後的台灣，就有不少年輕好手對於這個全球棒球最高殿堂躍躍欲試。但最終能夠成功站穩大聯盟者也是屈指可數，因此中職出現一股旅美世代返鄉熱潮。從早期陳鏞基與胡金龍，再到後來高國輝、蔣智賢、林哲瑄與陳俊秀等，雖許多人都與大聯盟仍有一步之遙，但其實力早已在許多國際賽事上得證明。這些好手在經過漫長小聯盟歷練之後，大多數都能夠在中職內占一席之地，而他們在場上所展現出美式球風，也為中職帶來一股新契機與風潮。

強力棒球風靡全台

中職全壘打滿天飛，刺激了觀眾感官也振興了票房，圖為悍將強棒林益全。 報系資料照 分享 facebook

藉由旅美球員回歸所帶來強力球風刺激，中職本土球員進入到打者出頭天的年代。Lamigo桃猿林智勝、林泓育、藍寅倫、朱育賢與王柏融，富邦悍將林益全和張建銘，中信兄弟周思齊、張志豪、詹子賢與陳子豪，與統一獅潘武雄、鄧志偉與蘇智傑等，都是在這短短十年內受人注目的本土打者。在這打高投低的年代裡，打擊戰成為中職一般季賽內的自然景觀，而全壘打滿天飛下，刺激了觀眾感官也振興自黑象事件以來委靡票房。

林智勝的FA與冰風暴事件

林智勝從桃猿轉戰中信兄弟，卻也發生改變中職的「冰風暴」事件。 報系資料照 分享 facebook

大師兄林智勝堪稱是這個世代中最具指標性中職打者。在2015球季為Lamigo桃猿隊拿下冠軍後，隨之選擇啟動FA權利，並且在隔年與中信兄弟簽下一紙3年3600萬合約，成為中職史上第一位透過FA轉隊成功球員。

然而林智勝加盟並沒有為中信兄弟帶來總冠軍，反倒是2017球季結束期間，竟傳出中信球團球員與教練團間出現齟齬。之後又因為中信球團所開出釋出名單中，有不少都是當明星球員，導致這整起風暴越演越烈。最後這事件在大多數球員被對手富邦悍將所吸收而落幕。由於富邦與中信都是國內首屈一指金控集團，往後季賽兩軍對壘所上演「金控大戰」，多少因為此事件帶有濃厚煙硝味，也一時成為球迷間茶餘飯後的話題。

Lamigo王朝主宰中職

Lamigo桃猿隊自2011年遷至桃園起，至2019年被樂天集團收購止，就拿下過6度中職總冠軍與9次季冠軍，未來要被超越難度高。 報系資料照 分享 facebook

為了走出2010球季戰績低迷陰影，La new熊隊於2011年決定北上，改名Lamigo並定都桃園。來到桃園後的Lamigo耕耘有成，不僅培養出龐大死忠猿粉，而球隊戰績也一掃過去La new末期陰霾且始終名列前茅，堪稱是中職球隊經營中最佳典範。尤其是2013年引進全新電子應援方式與擴大啦啦隊LamiGirls，其特別加油方式成為中職其他球團效仿對象。

Lamigo桃猿隊自2011年遷至桃園起，至2019年被樂天集團收購止，就拿下過6度中職總冠軍與9次季冠軍。在這個年代裡，Lamgio幾乎就是總冠軍代名詞，它所打造王朝不只是空前，未來要被超越難度高。