中職／12強受震撼 王建民：有責任幫助年輕投手

王建民在悍將二軍訓練投手成效不錯，洪一中未來在富邦將比在Lamigo時有更多的新鮮手臂可用。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟在2020年第一天宣佈延攬王建民擔任二軍客座投手教練，王建民也透過經紀公司發出感謝函，說明轉戰中信兄弟的想法，並感謝富邦悍將隊給的機會，「為我開啓教練的第一扇窗。」

中信兄弟日前宣佈新球季將由退役球星彭政閔擔任副領隊兼農場主管，原先的二軍日籍客座投手教練藤田學擔任農場副主管，將建立起球隊的農場養成制度。

王建民指出，去年自己首次以教練身份參與中華隊，指導投手的過程也有所省思，有責任繼續協助年輕投手成長。而兄弟建構的完整農場系統獲得王建民的認同，讓他決定在新球季轉披黃衫。

王建民感謝函的全文如下：

新年快樂！大家好，我是王建民。今年，2020年新球季，我將擔任中信兄弟客座投手教練。

去年12強是我首次以教練的身份參與中華隊，從集訓到兩階段的比賽，台灣的年輕投手們帶給我很多的震憾與感動，這也讓我省思我有責任盡我一己之力，繼續幫助台灣的年輕投手成長。中信兄弟近年積極建構完整農場體系，領隊劉志威及新任的副領隊彭政閔提出許多農場養成的系統藍圖，新的一年我將與中信兄弟的年輕投手們ㄧ起努力。

2019年對我來說是我很豐碩的一年，我由衷感謝富邦悍將球團給我機會，為我開啓教練的第一扇窗，謝謝領隊蔡承儒，兩位副領隊人資長陳昭如、陳金鋒學長，郭泰源顧問以及所有富邦教練團及所屬球員們與行政團隊，謝謝您們過去一年多對我的信任與照顧，新的球季我也期待看到富邦年輕投手們繼續成長茁壯。