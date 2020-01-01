中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

在樂天桃猿隊正式成軍後，中華職棒異動逐漸趨於平淡，突然因為一篇報載的消息，意外的再度掀起波瀾。今年的教練自由市場史無前例的熱絡，除了已經確定的洪一中轉戰富邦，劉榮華及林英傑加入樂天，前旅美好手王建民明年似乎也將驛馬星動。雖然悍將球團一直在與建仔談續約，但他的合約將屆，卻一直沒有達成共識，傳聞新球季可能會黃袍加身。

2018年王建民陸續在統一獅、紐約洋基及富邦悍將擔任客座投手教練。在短期客座教練或訓練營，未能長期追蹤球員的情況下，雖然他執教功力備受肯定，但成效難以彰顯。2019年他整年常駐富邦二軍，協助投手調整，效果確實有別以往：職棒三年級的陳仕朋，從一勝難求變身10勝投手；自主培訓球員游霆崴，球速激增20公里，成為主力先發；有旅外經歷的牛棚主將林羿豪及陳鴻文，都重現具有絕佳壓制力的身手。

王建民對於年輕投手指導不遺餘力，不求改變投手姿勢，而是改善投球機制，成效有目共睹。 聯合報系資料照片 分享 facebook

王建民曾經歷過失敗，就像他紀錄片「Late Life」所述，當全世界都認為，他再也回不到顛峰，只有他自己相信：「我依然可以奮力再起」。靠著這份信念，他參與德州棒球農場的調整，隔年就重返大聯盟殿堂。藉由他故事中這樣勵志的經歷，讓台灣許多球隊及球員再次鼓起勇氣，為理想奮鬥，當然希望能夠從他身上學取經驗。

藉由在德州棒球農場訓練課程的經驗，王建民採用改善擺臂動作、加強下半身運用、穩定球速及投球品質等增加整體協調性的方式幫助投手。因為不會強迫改變球員習慣的投球姿勢，所以投手不需要太長的適應期，加上他與本土球員溝通無礙，也細心、耐心地調整年輕球員。從富邦投手的進步看起來，王建民的成效優於許多外籍投手教練。

中華職棒各隊先發投手一直都是以洋將為主力，即便陣中都有許多栽培中的本土先發投手，卻鮮少能夠威猛整季。王建民對於傳承及指導年輕球員不遺餘力，他用心調整不但有成效，同時更讓其他球團覬覦。早在2018年，當時有球團希望能請建仔擔任客座教練，不過被富邦捷足先登後，還曾提出建議，希望他能夠巡迴各隊，協助本土投手成長。

從一勝難求蛻變成十勝投手，陳仕朋大幅度的改變，不但讓自己拿下最佳進步獎，更打響王建民再生工廠的名號。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟本季想要採用3本土先發，他們這幾年冒出頭的年輕投手不計其數，但穩定度不足，因此還無法獨攬重任。這些投手包含先發的廖乙忠、蔡齊哲、楊志龍、陳琥、黃恩賜，牛棚則有陳柏豪、鄭佳彥、王鴻程、吳哲源等好手，人數上算是四隊之冠。不過這幾年黃衫軍外籍投手教練更換頻繁，每次換人，雖有不同投手成長，仍無法有大將的出現，因此會想找王建民來協助養成更佳的投手戰力，並不令人意外。

若是王建民確定出走，悍將就面臨非常大的麻煩，可能重蹈富邦元年的覆轍。2015及2016年當時球隊還叫義大犀牛，投手教練羅博特與總教練葉君璋，著手進行投手改造，是這支球隊首度有投手再生工廠之稱，當時順利讓郭勝安大復活，賴鴻誠、黃勝雄上半季更是有近乎神鬼般的表現。不過羅博特離隊後，投手表現完全走樣。因此富邦接手義大後，首年受到投手不振的衝擊，嚴重影響戰績。當時的幾位重點投手，黃勝雄、羅華韋、郭勝安、蕭一傑、林政賢等現都已離隊。

當年羅博特離隊後，悍將年輕投手群頓失依靠，表現判若二隊！富邦應加碼加速留人，別讓悲劇重現。 聯合報系資料照片 分享 facebook

如今王建民在富邦建立投手再生工廠，不少投手經過他的調整後，有了不錯的身手。但他們的投手陳仕朋、游霆崴、范玉禹、王尉永、張竣龍等，都還很年輕，還不一定有能力可以自我調整。面對困境時，依舊需要有一位可以協助他們找出問題的教練，而教練團中看似建仔的協助最有效。

從興農牛到義大犀牛，再到富邦悍將，這些年除了固定的幾位投手教練外，已經嘗試多位外籍及客座教練。只有王建民帶給球隊的影響最大，現階段還是需要他協助年輕投手更加成長。若王建民真的被敵隊挖走，悍將投手表現將成為未知數，短期不一定出現問題，但當有投手遇到低潮時，影響可能就會出現了，整體戰力的後勁恐將不足。