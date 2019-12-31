台壽成棒隊放無薪假 中市府要求經營者重視球員權益

外傳台中棒球教育基金會傳出解散「台灣人壽成棒隊」，基金會市府占其中四成，其他六成來自民間，在前市長林佳龍任內成立。台中市政府運動局今天表示嚴正關切，要求棒球基金會依據章程妥善經營棒球隊，不能違背章程及設立初衷。棒球隊執行長廖樁宏表示，經費沒著落隊職員只能先放無薪假。

台壽成棒隊108年參加「2019年協會盃全國成棒年度大賽」榮獲冠軍，對於一支成軍兩年的球隊，能拿到這麼好的成績，實屬不易。

不過中市成棒隊球員「三毛」林英傑轉到樂天桃猿隊擔任一軍牛棚教練，他今天表示心情有些複雜「希望台中市政府能夠繼續經營球隊。」引起各界關注，茅頭指向台中市政府「不繼續補助」導致球隊難以為繼，面臨解散？！

台灣人壽棒球隊執行長廖樁宏說，球隊並未解散，只是今年經費預算還沒有到位，告知球員先回家休息，有進一步訊息再通知。

台中棒球教育基金會在107年修改章程後，實際成為成棒隊的經營者，並爭取台灣人壽冠名贊助，市府提供四成經費，民間贊助占六成。

運動局表示，年關將近，基金會應以球員、教練的權益為重，優先保障40多名隊職員的工作權，運動局也會盡力協助，希望基金會盡快配合議會調查，釐清事實，以利早日撥付補助款，確保球員權益為優先考量。

運動局指出，108年棒基會接受體育署補助775萬元、台灣人壽等補助2500萬元，高達3275萬元的經費均已到位，應該審慎妥處球隊營運。廖樁宏說，這是108年的經費用完了，但109年沒有著落，民間贊助廠商看市府的態度也不願貿然贊助。

運動局編列109年預算時已框列1000萬元，但遭議會凍結，理由是議會組專案委員會調查台中棒球基金會104年到107年的財務運作狀況，但基金會拒不提供，委員會也要不到資料，才作成1000萬元可以補助其他球隊，獨不能挹注城市棒球隊。