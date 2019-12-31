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中職／鍾承祐跨年倒數 宣告球員生涯最後一天

2019-12-31 19:07聯合報 記者藍宗標／即時報導

桃猿隊34歲老將鍾承祐結束球員生涯12年，明年成為猿隊二軍外野教練，今天和其他一、二軍教練一起亮相，頗有感觸說：「這是我當選手的最後一天。」

鍾承祐2008年展開中職生涯，在猿隊12季留下打擊率2成81、全壘打59支、打點390分的成績，近四年出賽數大減，合計108場只有3轟、28分打點，今年季後高掛球衣。

鍾承祐表示，明天開始擔任二軍外野教練，先熟悉球隊運作，向其他教練學習如何幫助球員，也希望能夠協助二軍總教練劉榮華，加強二軍板凳深度。

他說：「希望讓二軍球員做好基本功，趕快進入狀況，自己也有很多地方需要學習，這是現階段要做的事。」

鍾承祐結束球員生涯12年，上任猿隊二軍外野教練。記者陳正興／攝影
鍾承祐結束球員生涯12年，上任猿隊二軍外野教練。記者陳正興／攝影
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鍾承祐中職

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