中職／鍾承祐跨年倒數 宣告球員生涯最後一天

桃猿隊34歲老將鍾承祐結束球員生涯12年，明年成為猿隊二軍外野教練，今天和其他一、二軍教練一起亮相，頗有感觸說：「這是我當選手的最後一天。」

鍾承祐2008年展開中職生涯，在猿隊12季留下打擊率2成81、全壘打59支、打點390分的成績，近四年出賽數大減，合計108場只有3轟、28分打點，今年季後高掛球衣。

鍾承祐表示，明天開始擔任二軍外野教練，先熟悉球隊運作，向其他教練學習如何幫助球員，也希望能夠協助二軍總教練劉榮華，加強二軍板凳深度。