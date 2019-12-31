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富邦U18／新北藍隊二連霸 林昱珉獲MVP

2019-12-31 18:02聯合報 記者蘇志畬／新北即時報導

第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林昱珉三局失一分的成績拿下勝...
第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林昱珉三局失一分的成績拿下勝投，也獲選本屆賽事MVP。記者蘇志畬／攝影
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穀保家商組成的新北藍隊成功以7：1擊敗新竹縣隊，在第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽完成二連霸，2019年最後一天的收官戰畫下美好句點，投手林昱珉三局失一分的成績拿下勝投，也獲選本屆賽事MVP。

考量前幾場打線串聯度不佳，新北藍隊在冠軍戰將，固定二棒的林岳谷與第一棒周委宏互換，兩人也都繳出三安「猛打賞」成績，成為火力串聯關鍵，林岳谷另有兩打點。

對打線整體表現，總教練周宗志認為該有的安打都有出來，只有第三、第五局的滿壘沒打下大局較可惜，幸好五局對方製造的滿壘有成功守下。

曾宥叡先發4.1局無失分，周宗志認為表現及格，不過以先發投手來說，球速還要再加油；接手的馮皓1.2局無失分，周宗志指出，馮皓上場時面對滿壘，有成功守下來，危機處理表現不錯，周宗志表示，安排曾宥叡、馮皓登板，主要希望訓練面對高張力賽事的能力。

新北藍隊陣中不乏今年U18世界盃冠軍隊班底，不過周宗志點出四名高二球員也有好表現，分別是楊正宇、楊豪恩、周委宏以及賴俊，周宗志認為四人經歷過本屆賽事的強度，對下半學期的賽事有幫助。

穀保家商今年在長華盃、黑豹旗都屈居亞軍，無法達成連霸，如今蟬聯富邦U18邀請賽冠軍，周宗志表示：「多少有給球員一些信心，為明年做好準備。」

第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽個人獎名單如下：

打擊獎第一名：新北藍隊，許元泰（打擊率6成25）

打擊獎第二名：新北藍隊，蔡佳諺（打擊率5成56）

打擊獎第三名：新北白隊，劉秉傑（打擊率4成67）

全壘打獎：新北藍隊，蔡佳諺（1轟3打點）

打點獎：新北藍隊，何恆佑（9打點）

投手獎：新竹市隊，吳博淞（2勝，防禦率0.72）

美技獎：新北藍隊，林辰勳

MVP：新北藍隊，林昱珉

最佳總教練：新北藍隊，周宗志

新北藍隊成功以7：1擊敗新竹縣隊，在第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽完成二...
新北藍隊成功以7：1擊敗新竹縣隊，在第二屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽完成二連霸。記者蘇志畬／攝影
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