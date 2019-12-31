中職／猿隊新紀元 劉玠廷：Lamigo故事午夜結束

樂天桃猿隊一、二軍所有教練公開亮相，邁向新球季。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 樂天桃猿隊今天安排一、二軍所有教練公開亮相，猿隊兩位總經理劉玠廷、川田喜則都出席，劉玠廷表示，這是Lamigo桃猿隊在法理上的最後一天，過了晚上11點59分後，將正式邁入另一個紀元。

劉玠廷說：「Lamigo桃猿隊的故事過了午夜就會結束，期待總教練曾豪駒帶領球隊開啟新世代。」

他表示，曾豪駒接任總教練不是偶然，機會是給準備好的人。

劉玠廷特別感謝離隊教練洪一中、吳俊良、郭建霖，強調他們過去都在球隊待了十年以上，三人都非常優秀，也對明年繼續留下的教練表達感激之意。

樂天桃猿隊將在一月七日展開春訓，全力備戰新球季。