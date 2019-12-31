棒球／台壽保隊斷炊爆米花恐無法完賽 教頭盼有轉機

台中台壽保隊。 報系資料照 分享 facebook 台中台灣人壽成棒隊傳出斷炊危機，總教練廖剛池說，目前隊職員已收到消息暫時停止一切作業，明年的爆米花爆球聯盟季後賽可能缺席，但他盼有轉機：「台中市不能沒有城市隊」。

台中台灣人壽成棒隊（台壽保隊）2018年正式宣告成軍，由台中市棒球教育基金會負責營運，台灣人壽冠名贊助，成為台中城市成棒隊，但前陣子傳出市政府補助款新台幣1000萬元沒有發放，台壽保隊面臨隊職員薪水斷炊危機。

台壽保隊隊職員昨天收到告知，在現況沒有改變的狀態下，球隊將營運到今天為止，之後暫時停止一切作業，廖剛池表示，確實有收到消息，「還是希望市政府可以讓棒球隊延續下去，台中市不能沒有城市隊」，盼能有轉機。

爆米花棒球聯盟例行賽於12月26日結束，台壽保隊原訂將打5到8名排名賽（季後賽），賽程明年1月3日開始，季後賽首場比賽將與新北市隊在立德棒球場交手。

廖剛池表示，市府補助款沒有下來，球員薪水、球隊外出比賽的經費都沒有著落，明年1月3日爆米花季後賽應該會缺席，除非這幾天就有新決定，才有可能順利出賽；至於隊職員未來去路，廖剛池表示，有跟球員說，若有其他好的機會就去爭取。

中華民國棒球協會表示，目前僅有耳聞，沒有收到球隊正式發函告知不參加爆米花季後賽，「一切以收到文為依據，還是期待問題趕快解決，球隊可以順利參賽」。