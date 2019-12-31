富邦U18／新北白奪季軍 高偉倫勝利打點生涯初體驗

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊以3：2擊敗花蓮縣隊。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 沒讓昨天四強戰的憾事重演，新北白隊今天在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，單局攻下3分逆轉，以3：2擊敗花蓮縣隊拿下季軍，總教練王傳家表示，球隊一年比一年進步，明年應有機會挑戰冠軍。

新北白隊在四強戰一度以3：2領先新北藍隊，但最終遭3：4逆轉，今天前六局打完，花蓮縣隊靠著三局的失誤、五局黃宣靖一分打點二壘安打，新北白隊面臨0：2落後。

七局下新北白隊終於突破先發投手陳家偉的封鎖，葉仁駿的三壘安打敲回第一分，陳家偉退場後依舊持續進攻，黃韡韓二壘安打追平比數，高偉倫的三壘安打逆轉比分，也成為勝利打點。

前面局數攻勢沒能把握是新北白隊本屆賽事的「老症頭」，王傳家表示，幸好近三場都有一局掌握住攻勢，不然結果不會這麼好，葉仁駿有好的爆發力跟腳程，但對投手掌握度較慢進入狀況，「如果克服會成為一名好打者。」

高偉倫對自己本屆賽事整體表現並不滿意，不過在季軍戰敲出關鍵安打，他說：「勝利打點是從小大到第一次，很開心能夠幫助到球隊，當下只想擊球，沒去想結果。」

就讀鶯歌工商的高偉倫過去以二壘為主，高二因學長畢業，球隊缺游擊手而轉換守備位置，一開始對距離感的掌握就困擾，但今天已有美技演出。