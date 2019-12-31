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中職／味全龍簽下羅嘉仁、林政賢 蕭一傑教練入團

2019-12-31 12:05聯合報 記者吳敏欣／即時報導

味全龍隊發布新聞稿，趕在年底和四位擴編選秀的球員完成簽約，廖文揚、羅華韋、曾陶鎔及江忠垣2020年將正式成為味全龍隊的一員。

另外，三位自主培訓球員林桀晨、王膺鵬、曹維揚也同樣和味全龍完成簽約，順利加盟成為正式球員。領隊吳德威說：「創辦人魏應充成立球隊的目的就是為了讓更多以打職棒的球員，能有一圓夢想的機會。」吳德威表示，今年冬盟我們看見黃柏豪成功的案例，也讓我們更有信心能夠從砂礫中挑珍珠，繼續挖掘更多動人的棒球勵志故事。

除此之外，為了厚實球隊的戰力，在教練團的評估下，簽下「火球仁」羅嘉仁、「咖啡小子」林瑋恩以及左投林政賢，等於味全龍隊年底一口氣加盟10位球員，目前球員總數已有49人。總教練葉君璋表示，陣中年輕球員居多，因此還是需要招募幾位具有經驗的球員來擔任教練與球員間的橋梁，同時還可以分享經驗給年輕球員。

針對教練團成員，球隊也正式邀請蕭一傑、蘇柏豪兩位加入。具有旅日經歷的蕭一傑，葉總相信他能夠傳承豐富經驗給予隊中年輕投手，並有效提升投手教練的深度；蘇柏豪則待過MLB棒球發展中心，並且旅美期間見習過密爾瓦基釀酒人隊及洛杉磯道奇隊，因此也延攬進球隊擔任內野助理教練，分擔協助球員基礎訓練。

至於2020年球隊動態，目前規劃球隊自1月6日起展開重訓，考量隊上年輕球員較多，因此體能教練特別規劃一系列菜單，好培育選手的身體素質及肌肉量，為接著一整年的賽事做好準備。球隊春訓，目前則規劃自2月3日於斗六棒球場正式展開。

味全龍棒球蕭一傑

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