中職／前年爭霸戰枯坐板凳 林英傑回來了

樂天桃猿隊一、二軍16名教練明天將首度亮相，一軍牛棚教練林英傑前年還是猿隊球員，在總冠軍賽從頭到尾未有機會亮相，一度成為話題，相隔兩年重返老東家，首次擔任職棒教練仍受矚目。

林英傑五月才滿38歲，但1999年從台灣大聯盟年代雷公隊展開職棒生涯，經歷相當豐富，先後打過七支職棒隊，另六隊依序是誠泰COBRAS、日職樂天、興農牛、義大犀牛、中信兄弟、猿隊，前年退休後回歸業餘，在台中市成棒隊當過球員、教練，明年重返中職。

猿隊前年和中信兄弟隊爭王，總冠軍賽只打四場就落幕，林英傑當時面對生涯最後一次爭霸戰，強調「不管明年還是不是球員，對大家都充滿感謝」，已做好退休的準備。

林英傑2000年首度打總冠軍賽，2005、10、13、15年也參與爭霸戰，這五次分別待在不同球隊都無法嘗到封王滋味，直到前年才如願，但未有任何上場機會。

猿隊決定總冠軍賽陣容時，總教練洪一中特別點名林英傑入列，原因就是「他缺一枚總冠軍戒」，但在爭霸過程中以整體考量為主，林英傑無緣亮相，他說：「不管有沒有機會上場投球，能跟大家一起來，我就很高興了。」

兩年後，林英傑重返老東家，明天將和其他教練一起現身，他表示，台中市隊在爆米花聯盟還有比賽，等到賽事結束再思考職棒的東西。