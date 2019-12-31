親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

藍營史上最強敵後作戰！她強攻他奇襲 兩路開打

人生列車駛入終點 2019最不捨他們的告別

運動筆記zeprorun高雄場-高CP值賽事-2019/12/29不管跑的快或慢，我從來沒有放棄
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA今日五大好球 (12月30日)賽事懶人包 (12月30日)

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00福耳

聖誕節這天，軟銀陣中的看板球星柳田悠岐給了球隊及球迷一份聖誕節大禮，原本3年合約在明年(2020)季後才會到期的他，提前一年就接受了球團開出的七年大型合約，往後4季的年薪都不會低於目前的5億7千萬日幣，最後3年的年薪則會在23年季後再重新核定。

柳田的7年合約也平了軟銀隊史上最長的合約期限，上一個是06年時的松中信彥，松中在04年曾拿下打擊率、全壘打及打點的三冠王，以前幾年的數據來看，健康的柳田有很高的機會能成為令和年間的第一個三冠王。

柳田悠岐放棄赴大聯盟比賽的夢想，提前與軟銀簽下7年合約，接下來5年的年薪都接近6...
柳田悠岐放棄赴大聯盟比賽的夢想，提前與軟銀簽下7年合約，接下來5年的年薪都接近6億日圓。 福耳攝影
分享

柳田是當今日職最強的打者，被各界視為是日職最接近大聯盟的球員，他個人也曾表明過想前往美國發展，不過就在簽下這7年的長期合約後，代表他正式放棄挑戰大聯盟的夢想，會讓他做出這個決定的最主要原因就是今年季初所受的傷。柳田在季初4月9日的那場比賽，因為一次盜壘而導致左膝的肌腱斷裂，治療休養了4個月後才重回一軍戰場，長期的缺陣讓他能夠行使日本海外自由球員資格的時間，從明年延後到後年(21)季後，大學畢業後才進入職棒的他屆時已33歲，22年球季又多增長1歲，大聯盟球隊是否還會以優渥的條件簽一名34歲的新人，對於柳田來說有很高的不確定性，因此在與親友經過長時間的思考討論後，決定接受7年合約留在日職。

柳田以外，樂天的王牌則本昂大在今年開季前的3月，也提前與球隊達成重新簽訂7年大型合約的共識，預估金額超過20億日幣。從新人年球季開始就連續6季投出10勝以上，拿下過新人王，以及14到18年球季連5屆三振王的則本，本來也被大聯盟球隊視為下一個積極網羅的日職球員，但在7月正式簽下這份7年合約後，代表著29歲的則本同樣放棄了挑戰大聯盟的夢，原因除了樂天高層積極展現的誠意之外，與傷勢也有一定的關係。

樂天怕陣中王牌投十則本昂大會被大聯盟球隊挖走，早在今年季前就提前給他難以拒絕的7...
樂天怕陣中王牌投十則本昂大會被大聯盟球隊挖走，早在今年季前就提前給他難以拒絕的7年大型合約。 擷圖自維基百科／Eargus攝影
分享

則本在3月動了右肘關節鏡清創手術，歷經4個多月後，7月才重回一軍，雖然復出後投球內容仍舊穩定，但長期缺陣讓他無緣衛冕連6屆三振王，單季勝投也首度不到10勝，進職棒後每年都先發接近30場的他，身體開始出現了一些傷痛，或許也是他決定留在日職的因素。

柳田及則本決定留在日職，一方面是放棄了個人的夢想，但從另一方面來看，除了能讓球隊維持戰力外，也能讓日職球迷看到更多紀錄的產生，帶來更多感動。

前面說到柳田有成為令和年間第一個三冠王的機會，如能保持健康，推估7年下來會再打出1000支安打、200轟及600分打點，如此生涯通算2000安、350轟及1000分打點的目標並不是太大的問題，目前生涯打擊率高達3成19的他，也有擠下生涯打擊率保持者青木宣親(3成26)的可能性；則本則是朝第二座日本一邁進外，在三振數上也有望超過2400次，擠進生涯排行榜前10名，也有機會在後年超越前輩田中將大，成為樂天史上第一位百勝投手。

柳田悠岐軟體銀行則本昂大樂天

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日職／3億圓男只有17人 陽岱鋼再度達陣

2019-12-30 21:16

恰恰引退、12強大勝韓...年度10大棒球新聞

2019-12-31 01:27

富邦U18／富邦U18 新北藍、竹市爭冠

2019-12-31 00:44

富邦U18／重拾測速槍當球探 許聖杰看好何恆佑

2019-12-30 23:23

中職／前年爭霸戰枯坐板凳 林英傑回來了

2019-12-30 20:16

富邦U18／田徑換跑道 逸信．阿娜斯投出新天地

2019-12-30 17:42

中職／只差獅隊沒待過 克魯茲早就看好王柏融

2019-12-30 17:22

富邦U18／全隊半數感冒 新竹市仍挺進冠軍戰

2019-12-30 17:18

熱門文章

NBA／3萬3千分9千籃板9千助攻 詹皇史上第一人

2019-12-30 12:30

NBA／哈沃德板凳殺出 詹皇里程碑湖人壓獨行俠

2019-12-30 13:28

NBA／回應柯爾盛讚 唐西奇：柯瑞投籃遠勝過我

2019-12-30 09:46

MLB／拿伊巴尼茲代打A-Rod 吉拉迪回憶神調度

2019-12-30 09:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top