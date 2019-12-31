日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

聖誕節這天，軟銀陣中的看板球星柳田悠岐給了球隊及球迷一份聖誕節大禮，原本3年合約在明年(2020)季後才會到期的他，提前一年就接受了球團開出的七年大型合約，往後4季的年薪都不會低於目前的5億7千萬日幣，最後3年的年薪則會在23年季後再重新核定。

柳田的7年合約也平了軟銀隊史上最長的合約期限，上一個是06年時的松中信彥，松中在04年曾拿下打擊率、全壘打及打點的三冠王，以前幾年的數據來看，健康的柳田有很高的機會能成為令和年間的第一個三冠王。

柳田悠岐放棄赴大聯盟比賽的夢想，提前與軟銀簽下7年合約，接下來5年的年薪都接近6億日圓。 福耳攝影 分享 facebook

柳田是當今日職最強的打者，被各界視為是日職最接近大聯盟的球員，他個人也曾表明過想前往美國發展，不過就在簽下這7年的長期合約後，代表他正式放棄挑戰大聯盟的夢想，會讓他做出這個決定的最主要原因就是今年季初所受的傷。柳田在季初4月9日的那場比賽，因為一次盜壘而導致左膝的肌腱斷裂，治療休養了4個月後才重回一軍戰場，長期的缺陣讓他能夠行使日本海外自由球員資格的時間，從明年延後到後年(21)季後，大學畢業後才進入職棒的他屆時已33歲，22年球季又多增長1歲，大聯盟球隊是否還會以優渥的條件簽一名34歲的新人，對於柳田來說有很高的不確定性，因此在與親友經過長時間的思考討論後，決定接受7年合約留在日職。

柳田以外，樂天的王牌則本昂大在今年開季前的3月，也提前與球隊達成重新簽訂7年大型合約的共識，預估金額超過20億日幣。從新人年球季開始就連續6季投出10勝以上，拿下過新人王，以及14到18年球季連5屆三振王的則本，本來也被大聯盟球隊視為下一個積極網羅的日職球員，但在7月正式簽下這份7年合約後，代表著29歲的則本同樣放棄了挑戰大聯盟的夢，原因除了樂天高層積極展現的誠意之外，與傷勢也有一定的關係。

樂天怕陣中王牌投十則本昂大會被大聯盟球隊挖走，早在今年季前就提前給他難以拒絕的7年大型合約。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

則本在3月動了右肘關節鏡清創手術，歷經4個多月後，7月才重回一軍，雖然復出後投球內容仍舊穩定，但長期缺陣讓他無緣衛冕連6屆三振王，單季勝投也首度不到10勝，進職棒後每年都先發接近30場的他，身體開始出現了一些傷痛，或許也是他決定留在日職的因素。

柳田及則本決定留在日職，一方面是放棄了個人的夢想，但從另一方面來看，除了能讓球隊維持戰力外，也能讓日職球迷看到更多紀錄的產生，帶來更多感動。

前面說到柳田有成為令和年間第一個三冠王的機會，如能保持健康，推估7年下來會再打出1000支安打、200轟及600分打點，如此生涯通算2000安、350轟及1000分打點的目標並不是太大的問題，目前生涯打擊率高達3成19的他，也有擠下生涯打擊率保持者青木宣親(3成26)的可能性；則本則是朝第二座日本一邁進外，在三振數上也有望超過2400次，擠進生涯排行榜前10名，也有機會在後年超越前輩田中將大，成為樂天史上第一位百勝投手。