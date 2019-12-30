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中職／新球季倒數75天 4隊洋將竟只確定索沙

2019-12-30 16:47聯合報 記者藍宗標／即時報導

中職目前只有富邦悍將隊確定簽下回鍋洋投索沙。 聯合報系資料照
中職目前只有富邦悍將隊確定簽下回鍋洋投索沙。 聯合報系資料照
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中職新球季將在明年3月14日開打，各隊洋投陣容到現在幾乎八字還沒一撇，只有富邦悍將隊確定簽下回鍋洋投索沙，進度慢到不行。

明年球季開打倒數，算一算只剩75天，四隊最近最大動態是教練團異動，勞資談約進度、洋投人選還在「只聞樓梯響」的階段，從目前情況看來，新球季恐怕又和往年一樣，直到春訓開訓都無法搞定這些隊務，甚至可能更慢。

相較於日本、南韓職棒的高效率，中職各隊每年尋找新洋將、是否和現有人選續約，總是一拖再拖，跨年前根本無法搞定，總是等到春訓才有明確進度，目前傳聞可能轉隊、重返母隊的洋投，都無法獲得各隊證實。

中職原來一軍洋將註冊和登錄三人、同時上場最多兩人的規定，從明年起放寬為註冊四人、登錄三人、同時上場兩人，而且可以在一、二軍之間升降，也就是說，聯盟洋將註冊人數將從12人增到16人，但各隊是否滿額仍是未知數，這是另一個值得觀察的現象。

各隊尋找洋將的腳步不快，從過去例子看來，一方面是真正有實力的外籍球員，通常不會把中職當成首選，而是等到尋找其他聯盟不順，再透過經紀人的推薦來台，另一方面是被鎖定留下的人選，除了和母隊協商新約，也有跳槽其他球隊的可能性，所謂「228條款」更造成時間拖延。

根據中職規章，洋將同一年度不得轉隊，約滿或中途解約者，原球團在隔年二月底前擁有優先議約權，意思就是其他球隊在2月28日前不能接觸。

中職富邦悍將

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