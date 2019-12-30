富邦U18／新北藍四強險翻盤 教頭：心態有落差

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊在四強戰以4：3逆轉新北白隊。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

新北藍隊在四強戰以4：3逆轉新北白隊，拿下新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍賽門票，賽後全隊卻籠罩在低氣壓中，因前八局打擊不振讓比賽贏得辛苦，總教練周宗志嚴厲提醒球員注意心態。

新北藍在五局下靠著何恆佑在滿壘時的一壘安打敲回兩分，卻也是前八局唯一一支安打；九局上新北白由許賀捷一壘安打先追回一分，葉仁駿在兩出局、一二壘有人時敲出三壘安，打回兩分打點逆轉比數為3：2。

新北藍在九局下最後機會，第一棒周委宏在兩出局、一三壘有人時敲出追平安打，第二棒林岳谷再補上一支右外野的滾地再見安打，終於拿下勝利。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊林岳谷九局下2人出局擊出再見安打。圖／新北市政府提供 分享 facebook

新北藍昨天以16：0在五局提前擊敗台東縣隊，今天卻差點被翻盤，總教練周宗志表示：「昨天球隊打擊串連好，今天一些好打的球卻打成高飛球，心態上有落差。」最後一局敲出三支安打保住門票，周宗志說：「今天擊球有些隨便，後面遇到危機，心態才有改變。」

新北藍靠著投手潘文輝、劉予承聯手守下勝利，周宗志表示，兩人表現都在預期內，僅劉予承在九局一開始投出保送是小缺失；潘文輝今天先發4.2局僅被敲一安，送出八次三振、兩次四壞，無失分，劉予承接手投4.1局被敲五安，送出十次三振，失三分，拿下勝投。