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中職／樂天桃猿教練團名單 聘外籍投、打教練

2019-12-30 12:52聯合報 記者吳敏欣／即時報導

樂天桃猿新賽季教練團名單。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿新賽季教練團名單。圖／樂天桃猿提供
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Rakuten Monkeys樂天桃猿即將在1月7日展開春訓，今天公布轉賣後完整的教練團名單，除原先已知的打擊教練曾豪駒接任總教練外，二軍總教練從富邦悍將挖角，請來劉榮華擔任，並聘任外籍打擊教練克魯茲（Tommy Curz）以及投手教練席格諾（Thomas Signore）作為外援。

共有三位前猿隊球員擔任新賽季教練，包含一軍牛棚教練由林英傑回鍋擔任、二軍打擊教練林政億，以及二軍外野教練鍾承祐。原為一軍牛棚教練的曾翊誠轉為投手教練，二軍總教練林振賢也調回一軍，負責外野教練，原二軍打擊教練蔡建偉改任一軍打擊教練。

劉榮華曾任球探以及多次擔任國內棒球隊教練，希望借重劉榮華超過二十年的執教經驗來幫助樂天猿二軍培育與成長。原一軍教練蔡昱詳、劉家豪以及體能教練劉品辰、助理體能教練洪全億及二軍其他教練皆續任。

外籍打擊教練克魯茲為客座指導，他在美國職棒小聯盟執教多年，2014年起來到台灣為國內棒球隊貢獻所學，樂天桃猿希望以他豐富的國內外職棒打擊教練的經驗，來輔佐的打擊群更上層樓，預計一月中後抵台加入春訓，以客座數個月的時間來提點球員。　

投手教練席格諾今年57歲，從1997年開始就在美國職棒小聯盟體系任職投手教練，在蒙特婁博覽會、佛羅里達馬林魚、多倫多藍鳥、紐約大都會以及匹茲堡海盜等體系都有豐富執教經驗。席格諾注重投手的培育、觀念養成以及評估系統的使用與建立，超過20年的執教生涯有專業知識，多次入選明星教練以及獲得年度教練的美名。席格諾在未來將專職二軍投手教練，與另一投手教練林敬民共同訓練二軍投手，相互分工為農場管理儲備戰力。

2020年Rakuten Monkeys一、二軍教練團名單如下：

【一軍教練團】

總教練　　曾豪駒

外野教練　林振賢

內野教練　蔡昱詳

投手教練　曾翊誠

打擊教練　蔡建偉

牛棚教練　林英傑

投捕教練　劉家豪

體能教練　劉品辰

助理體能教練　洪全億

客座打擊教練　Tommy Curz克魯茲

【二軍教練團】

總教練　　劉榮華

投手教練　林敬民

投手教練　Thomas Signore席格諾

捕手教練　許躍騰

打擊教練　林政億

內野教練　陳雁風

外野教練　鍾承祐

體能教練　杜正文

牛棚樂天克魯茲

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