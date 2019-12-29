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HBL／松山斷晉級8強紀錄 黃萬隆：回到原點

2019-12-29 23:06聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

103到106學年都打進HBL男甲冠軍戰，隊史擁有6冠的松山高中今年卻在外卡賽出局，今天壓軸戰以64：77不敵南湖高中，中斷連6年晉級8強紀錄。

松山4名高三賽後都落下男兒淚，教頭黃萬隆整理完情緒後說，今年是自己第23個球季，「每年球季我都有不一樣的結果，不一樣的人生，我看到每一季的球員都很努力，不管口號是無所畏，還是以前其他標語，都是我們教練、包含我自己很好的精神方向，我們都在這位置努力，我們球員也是。」

帶隊超過20載，黃萬隆笑說自己的白髮就是歲月的痕跡，「因為松山教太久了，我是HBL最老的教練了，相對來講，松山是一個傳統，曾經有輝煌過，有拿過冠軍，曾經3連霸、2連霸，去年沒有。我們也培養了很多球員，現在都打中華隊或CBA，有些人已經退役了，像（陳）信安，我那天想起來，他也快40歲了。」

「所以我覺得，我很開心球員這一季的努力，尤其（尹）麒綸和（許）浩翔，我們都在努力和奮鬥，爭取最好的成績，但有時候並不是我們最滿意的，沒人想要輸球，但松山精神就是全力以赴，do our best，做到該做的。」黃萬隆接續說。

松山97學年到99學年完成HBL男甲級迄今唯一的3連霸，但100學年兵敗外卡，101學年再度淚灑高雄，今年是相格7年再落外卡，同樣嘗到淘汰滋味。

黃萬隆提到，身為教練，帶隊就要面對各種狀況，包括失利的時刻，「期待很多教練在當教練的過程中，可以承受、接受，可以面對，這是教練的功課和挑戰，我很慶幸我永遠擁有下一季，但我的球員畢業就沒了，所以我和球員講，珍惜這一次相處的機會，明年、後年還有，我們再繼續加油，所以我剛在休息室和他們講，為下一季奮戰，做準備。」

離開高雄巨蛋前，黃萬隆還提到一個狀況，他表示松山是公立學校，資源不比私立學校豐富，像松山就沒有宿舍和後援會，家長會雖支持，球員還是要自付學費和住宿費，球隊並非外界說的「很多資源」，泰半是自己找的贊助。

黃萬隆說，今天對手南湖也是公立學校，但前8強的公立學校愈來愈少，「這是HBL另個聲音，另個狀況，公立學校的HBL必須走出不一樣的路，因為會比較辛苦一點，但我們都持續在堅持。」

明年要從資格賽打起，黃萬隆說，就是回到原點、從零開始，「當教練就是要能撐得久，我很享受執教、享受人生。」

松山高中外卡出局，許多球員都落下男兒淚。記者曾思儒／攝影
松山高中外卡出局，許多球員都落下男兒淚。記者曾思儒／攝影
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松山高中教練黃萬隆已帶隊23個球季。記者曾思儒／攝影
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HBL南湖高中松山高中

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