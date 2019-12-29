棒球／前樂天教練看林英傑 培養過程不順

中日會長盃青少棒賽今天因雨取消，東東京隊監督松井優典曾在日職四支球隊當過教練，效力樂天隊時帶過林恩宇、林英傑，對這兩位台灣好手印象深刻，他說：「林英傑球速不快，但控球很好，當時希望把他培養到一軍，但過程沒有想像中順利。」

松井優典表示，林恩宇被稱為「台灣松坂大輔」，看了他的投球狀況，認為不愧有這樣的封號。

不過松井優典強調，林恩宇專精的球種較少，導致壓制打者的能力不夠理想，後來受到肘傷困擾，最後在日職發揮空間不多，很可惜。

松井優典1994年在養樂多隊擔任二軍監督時，曾經隨隊來台和中職進行四場交流賽， 當時養樂多一軍監督是以「ID野球」聞名的野村克也；松井優典表示，當時中職會長陳重光是台灣養樂多的老闆，因此有了交流機會，藉以促進中職蓬勃發展。

松井優典到現在還對台灣球迷應援方式印象深刻，感受到大家對棒球的熱愛，記者會上也有很多媒體發問，對日職有高度興趣，即使是邀請賽性質，台灣球員仍全力以赴。

這次以基層教練身分，帶領東東京球隊來台，松井優典認為，台灣球隊在技術方面，包含打擊爆發力都沒問題，唯一美中不足就是選手在比賽過程中，頻頻看教練團指示。

他說，球員將來進入高中後，接受更嚴格訓練和挑戰，應變能力就不能及時跟上，會延緩成長速度，壓縮成長空間。

松井優典表示，對台灣球隊比賽，觀察到捕手要看教練暗號，其實配球應讓球員自己嘗試，失敗之後再做檢討，賽後再告訴球員教練立場的看法，讓他們從中學習。