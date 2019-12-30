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中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00Ramos

富邦悍將副領隊陳金鋒，日前接受媒體採訪時，語重心長地說：「其實台灣棒球環境不是很完整，選秀進來的新人，大概平均三年就有可能結束職業生涯。」

陳金鋒會這樣說其實有所本，因為根據統計，從2010年起加入中華職棒的本土球員將近400人，多達85人最多只打4年就退役、轉行或轉任教練，比例相當高，職業生命如流星般短暫。

陳金鋒(右)與彭政閔(左)都感嘆許多新人球員生涯短暫，在中華職棒無法待得太久。 ...
陳金鋒(右)與彭政閔(左)都感嘆許多新人球員生涯短暫，在中華職棒無法待得太久。 聯合報系資料照片
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其中，不乏只打一年就買單的職棒球員，包括前兄弟象投手黃梓育、顏政財、鄧志永，捕手陳鉉綸和野手宇招任、陳聯豐，前La new熊野手羅少鈞、何信賢，前桃猿投手吳培輝、捕手蔡孟修，前義大犀牛投手楊勝智、野手張耿維和蔡森夫，總計13人。

當然，也有很多撐滿1年，但第2年就被戰力外宣告的例子，包括剛被富邦悍將釋出的內野手陳勤宗，左投潘庭豐、鄭佳銘、謝長融，前桃猿投手陳秉村、王韋仁、單復昇，前統一獅投手何寬揚、王朝民，前兄弟象投手黃佳明、捕手林育鴻，前興農牛投手姜建銘、李金龍，捕手江子健，前桃猿外野手潘耀傑，前富邦悍將捕手張承駿，總計16人。

中職選秀每年都有大量球員參加，像今年就多達145名新人，要拚上一軍先發是很困難，...
中職選秀每年都有大量球員參加，像今年就多達145名新人，要拚上一軍先發是很困難，過去有很多球員撐不滿2年就被球隊釋出。 圖／中華職棒提供
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換句話說，有29人打中職最多2年就被球團放棄，已經可以組一支一軍職棒球隊了，而且，這29人當中有16名投手，顯見投手要在中職生存大不易。

另外，也有當年備受期待的大物，進職棒沒多久就離開的案例，好比說側投曾琮萱，2012年季後選秀桃猿以第一輪指名選進，簽約金360萬元，一進來就被教頭洪一中看好，然而他只在職棒撐3年，一軍僅丟21.1局就被桃猿釋出，目前已沒在打球。

曾琮萱在2012年選秀會第一輪第4順位被Lamigo桃猿挑中，但因長期受傷出賽甚...
曾琮萱在2012年選秀會第一輪第4順位被Lamigo桃猿挑中，但因長期受傷出賽甚少，在2015球季後就被釋出。 聯合報系資料照片
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強投李居冠成名很早，青棒時期就被許多球探鎖定，後來選擇進中職，球速也飆破150公里，但只在職棒待4年，拿下2勝、防禦率5.22，黯然離開。

味全龍成為中職第5隊，給許多業餘球員新希望，也讓職棒窄門相對放寬，選手機會更多，但伴隨的風險可沒減少，好比說左投林宗緯，2015年從東石高中畢業來到桃猿，去年球季結束遭釋出也才22歲，職業生涯到此為止。未來像林宗緯這樣，高中畢業投入中職，大學畢業年紀即離開職棒的例子，恐怕會愈來愈多。

球員高中畢業選擇旅外、中職或大學，其實沒有一定，重點在於選手本身準備好了沒，如果身心技都屬頂尖，不妨旅外闖一闖，如果實力次之，也可以像陳韻文、陳子豪這樣，進中職磨練出頭天，再不然像王柏融、蘇智傑，在大學和國家培訓隊磨練，後來挑戰中職也是不錯的選擇，未來也有機會旅外。

王柏融是在國家隊時期打出信心，選秀後在2015下半季就開始一軍出賽，完全沒用適應...
王柏融是在國家隊時期打出信心，選秀後在2015下半季就開始一軍出賽，完全沒用適應的問題，還打破一堆新人紀錄。 聯合報系資料照片
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最要不得的心態是，進職棒就覺得自己人生已經達到頂峰，沒什麼好追求的目標，腳步停滯不前，如此一來，只有等著被環境淘汰。

就如陳金鋒所言，其實台灣棒球環境不是很完整，關鍵在於中職二軍養成系統不成熟，無法幫助多數潛力待開發的球員更上一層樓，同時，各隊為了顧戰績，要求即戰力球員，很多投手可能還沒成熟，就被推上一軍戰場，多次被打爆後就難再起，這一點是有志挑戰職棒的基層球員必須考慮的地方。

中華職棒陳金鋒王柏融

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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