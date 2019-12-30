日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2020年日本職棒新的外籍選手，有大聯盟生涯累積282轟的瓊斯（Adam Jones）跨海加入歐力士猛牛隊，也有曾經單季拿過17勝的左投摩爾（Matt Moore）投效軟銀鷹。

陳偉殷前隊友瓊斯在本季打完後未獲響尾蛇續約，明年球季將轉戰歐力士。 歐新社資料照片 分享 facebook

除了大咖帶來話題之外，值得觀察的是日本職棒助拳人的「韓流是否再起？」。2020年球季，將有桑契斯（Ángel Sánchez）以及桑德斯（Jerry Sands）這一投一打江同時從韓國職棒KBO轉戰日本職棒NPB，而且他們加入的分別是讀賣巨人、阪神虎這對世仇球隊。有全國的注目度，又分別將是巨、阪兩隊成敗的關鍵人物，還將關係到KBO助拳人能否在日職重新挽回近年來逐漸下降的評價。

首先是對讀賣巨人、阪神虎這組世仇球隊的影響。

30歲的桑契斯最快球速158公里，加上控球能力夠水準，原辰德監督對他寄予厚望。他的重要性在於山口俊轉戰大聯盟，巨人隊將折損一名重要的先發投手戰力。山口俊2019年戰績15勝4敗、防禦率2.91，188次奪三振，拿下中央聯盟勝投、奪三振雙冠王。山口俊所留下的15勝必須要倚靠桑契斯補足這個缺口，與菅野智之共組先發兩大支柱。否則之後的洋投梅西堤斯（C.C.Mercedes）、櫻井俊貴、高橋優貴、田口麗斗等先發人選都稱不上是A咖，巨人隊先發戰力只會減分。

桑德斯對阪神虎隊的功用則是拯救打擊。阪神虎隊今年攻擊火力嚴重不足，團隊總得分538分居12球團墊底，為此在新球季組成了近年來罕見的3洋砲。除了留任的馬提（Jefry Marté）以及大聯盟生涯累積92支全壘打的包爾（Justin Bour）之外，Jerry Sands今年在韓職Kiwoom英雄繳出28支全壘打以及113分打點，有亞洲棒球的經驗，更是被寄予厚望。基本上，阪神的貧打必須靠洋砲來解決，因此3洋砲之中如果沒有至少「中」2個，打線威力要提升就有困難。

桑德斯在大聯盟5個球季打過4支球隊，420個打數只擊出10支全壘打、57分打點、打擊率.238。但今年球季在韓職Kiwoom英雄打出28支全壘打、113分打點，打擊率.305。 歐新社資料照片 分享 facebook

其次是韓流在日職的評價。

從KBO轉戰NPB的洋將近年來表現不佳，在三星獅隊單季打過48轟的納瓦洛（Yamaico Navarro）只打了一個球季就被羅德解約。阪神虎隊2018年砸下3億4,000萬日幣從KBO韓華鷹隊找來的羅薩里歐（Wilin Rosario），更是以大失敗收場，突顯KBO聯盟與NPB整體水準的差距。桑契斯以及桑德斯這一投一打在KBO都是首屈一指的助拳人，身價不低。這一次就有不少球迷批評阪神還是不學乖，敢找KBO的洋砲來冒風險。因此如果還是打不出成績，只會讓韓職經驗的洋將身價與評價持續下探。

桑契斯今年在KBO的SK飛龍投出17勝5敗、防禦率2.62的優異成績。以20勝拿下KBO年度MVP之後重返MLB，與釀酒人隊簽下3年10億日圓的林布隆（Josh Lindblom），本季戰績20勝3敗、防禦率2.50。相較之下，桑契斯並沒有遜色太多。尤其，林布隆出賽30場投194.2局被打13支全壘打，桑契斯主投165局只被擊出2支全壘打，更加出色。這也讓巨人球團信心大振，以3億4,000萬日圓簽下他，寫下了巨人隊史洋投的最高紀錄。

桑德斯今年獲得韓職打點王，行情也不差。尤其在韓職整體打者優勢降低的趨勢之下，還能有將近30轟，提高參考價值。加入阪神年薪1億2,100萬日圓，比起他今年在Kiwoom英雄的年薪50萬美金（約5,500萬日圓）漲了一倍。

不過這些成績究竟能否轉化到NPB的舞台上，一切都要到場上見真章，這也是這兩名從KBO轉戰NPB的新洋將，2020年將受到高度檢視的主要原因。