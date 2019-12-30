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日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00Hiyan

2020年日本職棒新的外籍選手，有大聯盟生涯累積282轟的瓊斯（Adam Jones）跨海加入歐力士猛牛隊，也有曾經單季拿過17勝的左投摩爾（Matt Moore）投效軟銀鷹。

陳偉殷前隊友瓊斯在本季打完後未獲響尾蛇續約，明年球季將轉戰歐力士。 歐新社資料照...
陳偉殷前隊友瓊斯在本季打完後未獲響尾蛇續約，明年球季將轉戰歐力士。 歐新社資料照片
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除了大咖帶來話題之外，值得觀察的是日本職棒助拳人的「韓流是否再起？」。2020年球季，將有桑契斯（Ángel Sánchez）以及桑德斯（Jerry Sands）這一投一打江同時從韓國職棒KBO轉戰日本職棒NPB，而且他們加入的分別是讀賣巨人阪神虎這對世仇球隊。有全國的注目度，又分別將是巨、阪兩隊成敗的關鍵人物，還將關係到KBO助拳人能否在日職重新挽回近年來逐漸下降的評價。

首先是對讀賣巨人、阪神虎這組世仇球隊的影響。

30歲的桑契斯最快球速158公里，加上控球能力夠水準，原辰德監督對他寄予厚望。他的重要性在於山口俊轉戰大聯盟，巨人隊將折損一名重要的先發投手戰力。山口俊2019年戰績15勝4敗、防禦率2.91，188次奪三振，拿下中央聯盟勝投、奪三振雙冠王。山口俊所留下的15勝必須要倚靠桑契斯補足這個缺口，與菅野智之共組先發兩大支柱。否則之後的洋投梅西堤斯（C.C.Mercedes）、櫻井俊貴、高橋優貴、田口麗斗等先發人選都稱不上是A咖，巨人隊先發戰力只會減分。

桑德斯對阪神虎隊的功用則是拯救打擊。阪神虎隊今年攻擊火力嚴重不足，團隊總得分538分居12球團墊底，為此在新球季組成了近年來罕見的3洋砲。除了留任的馬提（Jefry Marté）以及大聯盟生涯累積92支全壘打的包爾（Justin Bour）之外，Jerry Sands今年在韓職Kiwoom英雄繳出28支全壘打以及113分打點，有亞洲棒球的經驗，更是被寄予厚望。基本上，阪神的貧打必須靠洋砲來解決，因此3洋砲之中如果沒有至少「中」2個，打線威力要提升就有困難。

桑德斯在大聯盟5個球季打過4支球隊，420個打數只擊出10支全壘打、57分打點、...
桑德斯在大聯盟5個球季打過4支球隊，420個打數只擊出10支全壘打、57分打點、打擊率.238。但今年球季在韓職Kiwoom英雄打出28支全壘打、113分打點，打擊率.305。 歐新社資料照片
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其次是韓流在日職的評價。

從KBO轉戰NPB的洋將近年來表現不佳，在三星獅隊單季打過48轟的納瓦洛（Yamaico Navarro）只打了一個球季就被羅德解約。阪神虎隊2018年砸下3億4,000萬日幣從KBO韓華鷹隊找來的羅薩里歐（Wilin Rosario），更是以大失敗收場，突顯KBO聯盟與NPB整體水準的差距。桑契斯以及桑德斯這一投一打在KBO都是首屈一指的助拳人，身價不低。這一次就有不少球迷批評阪神還是不學乖，敢找KBO的洋砲來冒風險。因此如果還是打不出成績，只會讓韓職經驗的洋將身價與評價持續下探。

桑契斯今年在KBO的SK飛龍投出17勝5敗、防禦率2.62的優異成績。以20勝拿下KBO年度MVP之後重返MLB，與釀酒人隊簽下3年10億日圓的林布隆（Josh Lindblom），本季戰績20勝3敗、防禦率2.50。相較之下，桑契斯並沒有遜色太多。尤其，林布隆出賽30場投194.2局被打13支全壘打，桑契斯主投165局只被擊出2支全壘打，更加出色。這也讓巨人球團信心大振，以3億4,000萬日圓簽下他，寫下了巨人隊史洋投的最高紀錄。

桑德斯今年獲得韓職打點王，行情也不差。尤其在韓職整體打者優勢降低的趨勢之下，還能有將近30轟，提高參考價值。加入阪神年薪1億2,100萬日圓，比起他今年在Kiwoom英雄的年薪50萬美金（約5,500萬日圓）漲了一倍。

不過這些成績究竟能否轉化到NPB的舞台上，一切都要到場上見真章，這也是這兩名從KBO轉戰NPB的新洋將，2020年將受到高度檢視的主要原因。

韓流讀賣巨人阪神虎歐力士

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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