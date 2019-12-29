富邦U18／7分落後大逆轉 花蓮縣殺進4強

花蓮縣大逆轉挺進4強。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 爭取新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強門票，花蓮縣隊（玉里高中）今天上演逆轉秀，從0：7的劣勢中後來居上，9局下靠著第3棒古林鼎皓揮出再見安打，終場以8：7淘汰台北市隊（大理高中），明天將與新竹市拚冠軍戰資格。

受到台北市先發投手陳翊瑄的壓制，花蓮縣前6局僅揮出1支安打，吞下8次三振，陷入0：7的落後。但7局下古林鼎皓揮出二壘打帶動花蓮縣反攻，之後張宇辰、田楊昇樺都揮出安打，助花蓮縣追回2分。

8局下花蓮縣再靠台北市的失誤和牛棚不穩掀反撲，古林鼎皓擊出高飛犧牲打送回1分，黃宣靖補上二壘打送回2分，滿壘時花蓮縣再藉由滾地球送回分數，將比數追成1分差。

花蓮縣在9局上推陳家偉守住二、三壘有人的危機，力保不失分。下半局花蓮縣快腿開路先鋒林子宸採突襲短打，靠投手失誤上壘，再與下一棒劉主安配合打帶跑戰術攻占三壘，劉主安還趁對方守備瑕疵站上二壘，最終古林鼎皓沒放過當英雄的機會，一棒送回2分終結比賽。

從7分落後上演逆轉勝，花蓮縣總教練蕭良吉坦言，這是玉里高中的第一次，「沒有這樣逆轉過。」他也透露，球隊過去遇上大理高中也幾乎都輸球。

能有這樣的表現，蕭良吉指出：「雖然我們0：7落後，但打棒球沒有絕對，把比賽內容做好、內容有打好對小孩子的未來最重要。」