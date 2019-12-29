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富邦U18／雨中奮戰 新北藍、新竹市闖4強

2019-12-29 12:42聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

新北藍隊挺進4強。記者葉姵妤／攝影
新北藍隊挺進4強。記者葉姵妤／攝影
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2019年新北富邦際城市U18棒球邀請賽，今天展開8強賽，因新莊球場雨勢不斷導致場地狀況不佳，但新北藍隊靠著「地主優勢」，提前5局以16：0打退台東縣隊，前進4強。

今年第2屆賽事共16隊參賽，雖邀請4支國外球隊參加，但都未能挺進決賽，今起的8強賽由國內隊伍進行廝殺。

預賽全勝晉級的新北藍隊碰上台東縣隊，左投林昱珉先發3.2局，搭配李慶隆後援1.1局，合力完封對手，共送出6次三振，僅讓台東縣揮出3支安打。

至於新北藍隊打線合計敲出9支安打，加上台東縣隊全場發生5次守備失誤、投出11次四死球保送，新北藍自2局起連連搶分，提前5局收進4強門票。

這場8強賽在雨中進行，內野區也因雨勢不停造成積水，新北藍隊總教練周宗志笑稱像是「打水仗」，比賽中不斷提醒球員要注意。然而新北藍隊的表現沒受場地和天氣影響太大，周宗志說：「應該算是地主優勢，因為北部容易下雨，球隊對溼滑的天氣比較能適應。」

至於新竹市隊在三重棒球場和屏東縣隊交手，張畯耀繳出6.1局僅失1分的優質先發，被敲出4支安打，送出4次三振，壓制對手攻勢；打線則在首局就靠第4棒邱家慶的安打送回2分，比賽後段還持續追加分數，7局下再灌5分提前結束比賽，最終以10：0完封屏東縣，挺進4強。

棒球林昱珉

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