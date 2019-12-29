棒球／六搶一野手好找 體能考驗是難題

今年世界12強棒球賽中華隊15名野手中，只有王柏融、張進德兩名旅外球員，明年4月1日開打的六搶一奧運資格賽，野手戰力相對易尋，但休季時間縮短，同一批球員能否維持體能也要納入考量。

王威晨。 報系資料照 分享 facebook 12強賽今年接著球季結束後開打，中華隊直到11月18日才返台，而中職新球季因應六搶一賽程，提前於明年3月14日開打，間隔時間不到4個月，加上國手陣容多為球隊主力球員，如果要一路打到球季結束，對體能會是一大負荷。

12強賽野手跳出不少年輕好手，六搶一有望扛起關鍵任務，王威晨第一次打一級國際賽，就獲得賽事最佳三壘手的榮耀，七安、三打點、四得分都是中華隊最多，打擊率2成80也可排在第四，掃除賽前外界的質疑言論。

對於六搶一資格賽王威晨也有意願參加，返台後曾表示，會先休息兩周再投入訓練，把自己準備好應付接下來的賽事，也希望有機會再穿上中華隊球衣。

22歲高宇杰賽前入選12強名單被評為意想不到的黑馬，結果表現也跌破眼鏡，對南韓、澳洲都敲出關鍵安打，打擊率4成44高居全隊第一，在引導投手上野獲得好評，盜壘阻殺更是強項。

老將扮演穩定軍心角色，打擊率第二、第三名分別是胡金龍、王勝偉，王勝偉分攤游擊位置，七戰全勤還在對南韓之戰上演美技守備，胡金龍以隊長身分帶領中華隊打出好成績，六搶一也有意願歸隊。