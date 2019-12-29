棒球／六搶一先發難選 中職找投手

樂天桃猿隊投手王溢正，雖未入選12強，但表明有意願為中華隊出征六搶一資格賽。 報系資料照 分享 facebook 中華隊今年在世界12強棒球賽打出漂亮一役，但擦身而過的2020年東京奧運門票仍要靠明年「六搶一」拚搶資格，在中職確定「組訓賽」一把抓後，球員組成有望獲得各隊支援，無論誰擔任中華隊教頭，先發投手戰力都是最大難題。

六搶一賽制緊湊，各隊都需連打五場，必須備妥五名先發投手，在12強表現出色的業餘合庫隊投手吳昇峰足以擔當一席次，吳昇峰12強雖然僅先發一場吞下敗投，但面對美國小聯盟明星隊繳出6.2局失三分，僅被敲5安，送出7次三振的好投，證明國際賽先發實力。

剩下四名輪值需從中職球員中找戰力，12強另三名先發投手張奕、江少慶、胡智為都是旅外球員，六搶一開打日期訂於4月1日，剛好卡到各國職棒例行賽期間，中職雖確定停賽，但美日職棒不會放人。

中職本季先發超過10場的本土投手有10人，其中投超過100局的僅有王溢正、陳仕朋、潘威倫三人，其餘除廖乙忠外防禦率都破五。

37歲的潘威倫是國際賽老將，今年球季投出回春表現，23場先發共120局，拿下8勝7敗，防禦率5.10，不過最近一次披上中華隊戰袍已是2017年世界棒球經典賽，能否應付賽季外的賽事負擔，是觀察重點。

樂天桃猿隊投手王溢正是中職近年來最穩定的本土先發，連六季出賽超過百局，今年拿下生涯新高的12勝，防禦率4.54，雖然未入選12強，但在身體狀況允許、球團放行兩個前提下，表明有意願為中華隊出征六搶一資格賽。

效力富邦悍將隊的陳仕朋今年成績大躍進，防禦率3.48排名中職第三、本土投手第一，先發23場拿下11勝8敗，也獲得最佳進步獎、入選明星賽兩項肯定，也是中華隊欠缺的左投戰力。