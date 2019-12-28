富邦U18／花蓮縣備戰爭搶4強 讓捕手後援消化局數

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，已經篤定取得分組第一晉級的花蓮縣，為備戰8強比賽、保留投手戰力，今天對日本兵庫隊之戰，讓兩位捕手上場投球，終場以3：9落敗。

花縣今天比賽先發投手田楊昇樺投4.1局、失5分，總教練蕭良吉說：「我們的目標是4強，明天比賽很重要，強度不一樣，中繼、後援因有球數限制，要留著明天用。」

為了消化這場比賽，在田楊昇樺之後，接連上去投球的洪庭文、余羿賢都是專職捕手，但洪庭文最快球速還有137公里，投2.2局、被敲1安、無失分，蕭良吉說：「投得很好。」

今天比賽花縣兩位兼職投手，在國中時期雖是投捕兼練，蕭良吉表示，「來到這裡（玉里高中）是蹲捕為主，沒有再投，之後也不會練投，因為我們沒有捕手」。

余羿賢此役先發蹲捕，也是目前球隊主力捕手，且多數時間都讓他配球，蕭良吉說：「表現不錯，但有點浪漫，之後還是要教。」

花縣前兩戰分別以2：1、7：5擊敗高雄市、台中市，提前確定拿到分組第一，蕭良吉說：「如果不是分組第一，投手就不能這樣安排。」

明天花縣和北市爭搶四強資格，「對手打擊強，重點是投手能不能壓制，必須先壓制住、我們才有機會贏球，」蕭良吉說：「我們還有一位下勾投手楊國華沒有投。」

花縣主力投手徐鴻祥受傷，前天去輔大和富邦合作的醫院檢查，發現是關節囊發炎，「暫時沒辦法投球，未來兩周要好好休息」。