中職／彭政閔舉辦首場自傳簽書會 銷量破3萬本
中信兄弟副領隊彭政閔今天舉辦首場自傳簽書會，吸引超過1000名球迷到場支持，目前實體銷量已經超過3萬本，彭政閔表示，希望明年能學習到更多，來教育給年輕球員。
彭政閔於今年球季後退休，結束19年職棒生涯，日前確定明年新球季接下中信兄弟副領隊兼農場主管，轉任球團行政職。彭政閔於9月發行首本自傳「證明自己：彭政閔」，並於今天舉辦首場簽書會，據聯經出版社指出，有可能是唯一的一場。
簽書會於今天下午舉行，限量發放800張號碼牌，有球迷從今天凌晨就開始排隊，現場吸引超過1000名球迷到場，一睹彭政閔的風采。
彭政閔說：「感謝大家一年來的支持和鼓勵，希望大家明年會更好，希望明年能夠學習到更多，畢竟是新的身分開始，成為更好的自己，能讓自己有機會學到更多東西，來教育給年輕球員。」
「證明自己：彭政閔」由自身視角出發，回顧32年棒球路上的人生風景，從少棒到業餘成棒時期的點滴、參與國際賽事的深刻回憶、如何克服傷病陰霾、球隊的輝煌與遺憾等，道出他的觀察與體悟。
自傳開賣超過3個月，聯經出版社總編輯胡金倫表示，目前實銷已經超過3萬本，且光今天簽書會就賣出好幾百本，甚至暢銷到國外，他說：「現在這本書在泰國曼谷的紀伊國書店，排行第10名。」
相關新聞
中職／富爸爸出手 樂天桃猿獲12億資金2019-12-28 07:56
MLB／入札倒數 秋山翔吾傳和紅人積極談約2019-12-28 10:39
富邦U18／邱駿威投打二刀流 是高苑的秘密武器2019-12-28 15:56
富邦U18／高雄市拿到8強門票 對職業裁判執法有意見2019-12-28 15:31
富邦U18／台東縣盜壘19次全成功 擊敗新德里進8強2019-12-28 14:34
中職／林煜清月薪8萬轉戰獅隊 補上長中繼缺2019-12-28 02:58
日職／「美」夢終未果 菊池涼介續留廣島2019-12-28 00:43
富邦U18／3安退台南 新竹市全勝晉級2019-12-28 00:40
富邦U18／邱家慶首敲勝利打點 新竹市3連勝晉級2019-12-27 17:46
日職／入札MLB無人問 菊池續留鯉魚反拿最高薪2019-12-27 17:13
富邦U18／曹祐齊休息一年 練壯身體復出找手感2019-12-27 16:30
富邦U18／國中恩師張志強鼓勵 何品聖子續拚棒球路2019-12-27 16:09
富邦U18／高一投手撐場 花蓮縣2連勝挺進8強2019-12-27 15:27
富邦U18／高雄市掃15安開胡 賞兵庫縣2連敗2019-12-27 12:58
諸羅山盃／陳偉殷現身 鼓勵小將繼續拚2019-12-27 00:16
中職／陳金鋒認了 有望續留悍將2019-12-27 00:12
棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留2019-12-26 22:59
日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼2019-12-26 21:11
影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓2019-12-26 20:08
富邦U18／經U18世界盃洗禮 蔡佳諺：上場自信很重要2019-12-26 19:12
諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠2019-12-26 18:42
中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短2019-12-26 16:58
中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向2019-12-26 16:25
中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人2019-12-26 07:00
中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？2019-12-25 07:00
日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進2019-12-24 07:00
中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭2019-12-23 07:00
日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂2019-12-23 07:00
中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選2019-12-19 07:00
日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打2019-12-19 07:00
中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬2019-12-18 07:00
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜2019-12-16 07:00
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
熱門文章
HBL／南湖賞能仁連敗 教頭喊：謝謝高苑2019-12-27 21:45
中職／富爸爸出手 樂天桃猿獲12億資金2019-12-28 07:56
MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振2019-12-27 17:37
HBL／外卡勝率零 泰山搶3勝重返8強2019-12-27 18:24
NBA／羅素領軍逆轉太陽 勇士本季首取4連勝2019-12-28 15:45
NBA／連5年冠軍賽油盡燈枯 柯爾：僅格林倖存2019-12-28 09:31
HBL／南山自亂陣腳 教頭苦笑：像演葉問2019-12-27 21:25
NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面2019-12-28 10:23
HBL／拚完兩山體力耗盡 光復教頭：懂湘北的感覺2019-12-28 12:57
MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽2019-12-27 16:33
NBA／難忘杜蘭特昔日相挺之恩 喬丹：他真的很在乎我2019-12-28 12:32
HBL／許浩翔、王景礽各轟24分 松山破南山不敗之身2019-12-27 20:15
NBA／傳威廉森重學走路跑步 巴克利節目上搞笑指導2019-12-28 11:18
NBA／籃網命中率慘澹 丁威迪自嘲：蛋奶酒害的2019-12-27 15:54
NBA／連5顆三分球反撲 76人仍輸魔術斷3連勝2019-12-28 11:17
日職／入札MLB無人問 菊池續留鯉魚反拿最高薪2019-12-27 17:13
NBA／詹姆斯恐再缺陣 戴維斯：隊友要挺身而出2019-12-28 12:26
NBA／一復出就準大三元 唐西奇：喘的跟牛一樣2019-12-27 18:17
NBA／「感覺像跑馬拉松」 唐西奇歸隊直喊累2019-12-28 00:36
CBA／明星賽先發名單 林書豪北區最高票2019-12-28 00:04
NBA／雙探花連線飆64分 綠衫軍退騎士5連勝2019-12-28 09:06
NBA／看好湖人奪冠 世界和平：比2010年更強2019-12-28 10:42
HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強2019-12-27 16:21
富邦U18／曹祐齊休息一年 練壯身體復出找手感2019-12-27 16:30
NBA／波爾辛吉斯該多打低位？卡萊爾強力駁斥球評說法2019-12-28 12:01
NBA／德拉基奇關鍵一擊 熱火主場險勝溜馬2019-12-28 12:05
MLB／藍鳥首位99號 柳賢振空降加拿大說哈囉2019-12-28 08:59
NBA／美聯社最佳男運動員 雷納德接手詹皇得獎2019-12-28 10:30
MLB／SI近10年經典封面 太空人封王神預言上榜2019-12-28 07:57
NBA／不認同杜蘭特與厄文選擇 賈奈特：應該加入尼克2019-12-28 14:33
MLB／勇士還在跟洛磯喬 亞瑞納多遭曝想去道奇2019-12-28 11:56
NBA／超級老爸詹皇發聲 挺5歲小女兒當YouTuber2019-12-27 16:50
NBA／華盛頓關鍵罰球失手 雷霆延長賽險勝黃蜂2019-12-28 11:30
HBL／許浩翔、王景礽 松山神盾雙槍破南山金身2019-12-28 00:31
NBA／字母哥缺陣不打緊 米道頓飆23分射老鷹2019-12-28 11:41
NBA／膝傷缺賽近7周 葛登預計30號復出2019-12-28 09:57
MLB／費城人小聯盟約 二刀流工具人重返美職2019-12-28 09:32
MLB／柳賢振穿99號 加拿大人掀「冰球大帝」回憶2019-12-28 09:49
MLB／幫助更需要幫助的人 卡拉斯科兌現承諾2019-12-28 08:24
日職／「美」夢終未果 菊池涼介續留廣島2019-12-28 00:43
留言