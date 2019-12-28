富邦U18／高雄市拿到8強門票 對職業裁判執法有意見

高市後援投手邱駿威（左）和隊友擊掌迎勝利。圖／大會提供 分享 facebook 新北富邦國際城市U18邀請賽，以高苑工商為主的高雄市隊8：5擊敗台中市（西苑中學），拿到8強門票，但總教練李來發對「職業」裁判的執法標準，有點意見。

本屆比賽在新莊、三重棒球場舉行，新莊棒球場賽程皆由中職聯盟裁判執法，李來發說：「不是職棒不好，因為高中生技術層面沒有那麼快成熟，總是要稍微衡量比較好。」

這場比賽，高市後援投手邱駿威被抓兩次投手犯規，投球節奏亂掉，李來發表示，他前幾場都是這樣丟，「但三壘裁判抓犯規、主審也抓犯規，嚴格了一些」。

李來發認為，裁判的要求如果是在二軍就沒問題，邱駿威的投球內容其實OK，「但因裁判亂掉、受到影響，丟的球都亂飄」，

邱駿威在6局登板後援，被抓投手犯規後，球開始偏高，之後再被敲安打、投出兩次暴投，高市單局失掉3分，中市追成5：6；7局下高市靠兩安再拿兩分、稍拉開比數，李來發說：「小朋友算爭氣。」

對於裁判的執法嚴格，李來發以「不一樣的世界」來形容，「稍微提醒一下可以接受，畢竟業餘、高中生和職棒有段落差」。